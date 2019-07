Settimo Milanese | incendio in azienda trattamento rifiuti speciali FOTO

Incendio in azienda di rifiuti speciali a Settimo Milanese : allarme per la colonna di fumo : Un Incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell’alba, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano.Sul posto, chiamati dai cittadini che si sono svegliati vedendo un’alta colonna di fumo, decine di Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero vittime né feriti.Le fiamme si sono sviluppate prima dell’alba, ...

Settimo Milanese - incendio in deposito di rifiuti speciali. Cittadini svegliati da un'alta colonna di fumo : Un incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell'alba, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto, chiamati dai Cittadini...

C’è stato un incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese : Intorno alle 5 di questa mattina si è sviluppato un incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, comune che fa parte della città metropolitana di Milano. Il deposito, grande circa 1.400 metri quadri, si trova in via

Milano - maxi-incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese : Un maxi-incendio si è sviluppato in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, paese alle porte di Milano. Al lavoro dall’alba ci sono decine di vigili del fuoco, uomini del 118, polizia e carabinieri, tutti allertati dai cittadini che si sono svegliati vedendo un’alta colonna di fumo sollevarsi dal capannone, un’area di 1400 metri quadri in via Sabin, dove i rifiuti vengono trattati. I circa 50 vigili del fuoco ...

Incendio in deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese : alta colonna di fumo : Un vasto Incendio sta interessando, dalle prime luci dell’alba, un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto decine di Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Si tratta di un deposito in via Sabin, con un capannone di circa 1400 metri quadrati. Un’alta colonna di fumo si leva dall’edificio. L’Incendio segue alla lunga serie di roghi in depositi di rifiuti che hanno colpito ...