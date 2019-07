Seat - Tutti gli ultimi aggiornamenti della gamma

quattroruote

(Di martedì 9 luglio 2019) Laha annunciato una serie diper la suain questa seconda metànno, a partire dalla Ateca e la Leon per finire con la Tarraco e la Alhambra, passando per la B-Suv Arona e la compatta Ibiza. In generale si tratta di rivisitazioni del guardaroba ocassetta degli attrezzi, più o meno sostanziose a seconda dei casi. Nessun modello, però, introduce novità tecniche di rilievo, ad eccezioneMii che dalla fine del 2019 sarà prodotta anche in versione elettrica.Display maggiorato e nuove prese per la Suv media. La Ateca migliora la dotazione multimediale di serie, che ora prevede uno schermo da 8 al posto di quello da 6,5 per linfotainment. Partendo dagli allestimenti (Style, Xcellence e FR) è possibile anche aggiungere al preventivo due prese Usb posteriori, mentre uno specifico pacchetto (chiamato Easy Plug-in) consente di installare a ...

