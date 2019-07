scuolainforma

(Di martedì 9 luglio 2019) Un articolo di ‘Repubblica’ mette bene in evidenza ildi unopolitico trae Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la questione dell’autonomia differenziata: il vertice di Governo di ieri avrebbe dovuto sbloccare la situazione di stallo tra le forze politiche di maggioranza ma alla fine è arrivata una fumata nera. I grillini non condividono affatto il progetto di regionalizzazione dellae degli insegnanti, vogliono più garanzie sul fatto che le risorse finanziarie da destinare alle regioni Veneto e Lombardia non finiscano per penalizzare ulteriormente ladel Sud. Regionalizzazione, ora si rischia lo-M5S Il timore è che si possa arrivare ad unadi Serie A e una di Serie B seppur all’interno di un unico Stato Nazionale. Nell’articolo di ‘Repubblica’ si ricorda come sulla questione si fosse ...

scuolainforma : Scuola, rischio scontro Lega-M5S: ecco le parole di Luigi Di Maio - Ossmeteobargone : Io non Rischio scuola: in toscana formazione dei volontari sulla disabilità - preglias : RT @Anpasnazionale: ?? Io non rischio - edizione scuola é in fase di studio con i volontari #Anpas a Firenze -