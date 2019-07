SCUOLA Ora di religione | il fuoco nel cuore oltre il muro del nichilismo

Concorso SCUOLA Secondaria - news 8/07 : ancora un rinvio : La pubblicazione del bando relativo al Concorso Scuola Secondaria di primo e secondo grado slitta ancora una volta. La notizia, diramata quest’oggi dalla rivista specializzata online OrizzonteScuola, parla di un ennesimo rinvio (oramai certo). ancora una volta il Concorso Scuola Secondaria viene rinviato: tutta colpa degli accordi tra il Miur e i sindacati? Il decreto – a detta della rivista scolastica – sarà pubblicato quasi sicuramente nel ...

GrowishPay - nuovo round da un milione di euro. Ora l’app per la SCUOLA : Doppio colpo di inizio estate per GrowishPay, la fintech italiana attiva nel campo delle soluzioni per trasferire denaro tra utenti ed effettuare pagamenti online all'interno di un network che...

SCUOLA/ Maturità - così l'orale obbliga lo studente a 'surfare' tra i luoghi comuni : Le buste e il rischio di collegamenti preconfezionati. Come migliorare il colloquio? Costruendo percorsi più organici tra le diverse materie

Pensioni ultima ora : assunzioni SCUOLA Quota 100 - 58 mila posti liberi : Pensioni ultima ora: assunzioni scuola Quota 100, 58 mila posti liberi Pensioni ultima ora: c’è grande attesa nel mondo della scuola per le prossime assunzioni. La materia incrocia sia il dibattito sulla procedura di infrazione da parte delle istituzioni europee a danno dell’Italia per eccessivo debito (che sembra tuttavia scongiurata) e sia la misura Quota 100 valida da diversi mesi in forza dell’approvazione del decreto ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - taglio di 4 miliardi alla SCUOLA : Pensioni ultima ora: Quota 100, taglio di 4 miliardi alla scuola Pensioni ultima ora: un recente articolo pubblicato dal Corriere ha parlato dell’aumento della spesa da parte dello Stato per gli assegni Pensionistici, dovuto anche Quota 100, e del taglio ingente in materie di risorse pubbliche investite nella scuola pubblica. alla notizia sono seguite rettifiche e smentite sia dal fronte politico che dal Miur. Pensioni ultime ...

Concorso riservato SCUOLA : prova scritta decisiva - l'orale per la posizione in graduatoria : Ancora un nulla di fatto per l'attuazione dell'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sul reclutamento nella scuola con i concorsi riservati e i Percorsi abilitanti speciali (Pas). L'intesa firmata il 24 aprile scorso, infatti, rischia di non trovare attuazione concreta: lo stallo su reclutamento tramite concorsi riservati e abilitazione dei Pas, si legge nel comunicato stampa congiunto dei sindacati della scuola, renderà ...

SCUOLA/ Dalla Francia a Orazio - studenti protagonisti di un mondo aperto : La relazione tra realtà formative diverse aiuta ragazzi e professori. Come a Napoli hanno dimostrato Olimpiadi delle lingue classiche e progetti Erasmus+

SCUOLA - Ata : 50 posti a Lucca - si cercano tecnici - amministrativi e collaboratori scolastici : In arrivo almeno 50 posti di ruolo nelle scuole di Lucca per aspiranti al contratto a tempo indeterminato nelle file degli Ata (ovvero il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario), compresi i collaboratori scolastici. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione, infatti, sono in dirittura d'arrivo le assegnazioni dei contratti di ruolo. La commissione, presieduta dal vicario del provveditorato Duccio Di Leo e dal dirigente del ...

Ultimo - il riscatto : "Bocciato due volte a SCUOLA - ora canto negli stadi" - : Andrea Conti Il cantautore annuncia per il 2020 un tour negli stadi, probabilmente arriverà un nuovo disco a supportare il progetto. Ultimo racconta la sua “Favola” nata nel quartiere San Basilio a Roma, gli amici al parcheggio, il sentirsi un passo indietro rispetto agli altri e la voglia di emergere. Traguardi importanti a soli 23 anni Ultimo si prepara alla sua prima data allo Stadio Olimpico, davanti a 60mila persone il 4 luglio, ...

Il nuovo orale è una SCUOLA di assurdità : argomenti mai studiati e nessuna domanda : Luca Gallesi La riforma e il paradosso del colloquio. Con l'incognita delle buste da quiz tv Tra le polpette avvelenate lasciate in eredità da Renzi al governo attuale, oltre agli opachi, per non dire fangosi, rapporti con la magistratura, all'impunità per i banchieri amici e al controllo pressoché totale dei grandi mezzi di comunicazione, c'è anche la riforma della scuola, che, inspiegabilmente, è stata accettata e supinamente ...

Debito Ue : la SCUOLA paga ancora una volta il conto delle politiche europee : Doccia fredda sulle aspettative dei docenti della scuola pubblica italiana. Lo scrive Il Sole 24 Ore in un report dedicato alle scelte del governo Conte per dribblare la minaccia della procedura di infrazione al Debito europeo. Nessuno sconto da parte dei burocrati di Bruxelles; il conto va saldato, costi quel che costi. Confermate le voci che volevano una riduzione degli investimenti destinati all’istruzione per rispettare i parametri di ...

SCUOLA : presentata una mozione laica per abolire l'ora di religione : Una mozione depositata in Parlamento sta facendo molto discutere oltre che nelle stanze della politica, anche nelle normali discussioni da bar o sui social. Si tratta di una mozione che ha come punto principale l'abolizione dell'ora di religione nelle scuole. Si tratta di una proposta sottoscritta da Riccardo Nencini come primo firmatario, ma che raccoglie l'adesione di un nutrito gruppo di parlamentari del PD, del Movimento Cinque Stelle, di ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 SCUOLA e PA - la situazione dei posti : Pensioni ultima ora: Quota 100 scuola e PA, la situazione dei posti Pensioni ultima ora: Quota 100 è una misura di pensione anticipata introdotta dal Governo Conte. In pratica consente, con un anticipo di qualche anno rispetto alle regole vigenti prima del Decreto Legge n. 4/2019, di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ultima ora, Quota 100 e le conseguenze negli uffici pubblici Sin da ...

