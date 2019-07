Scontro diplomatico Stati Uniti – Gran Bretagna | Trump | “L’ambasciatore britannico è un

Usa-Gb - Scontro diplomatico dopo fuga di notizie. Ambasciatore : “Trump inetto”. La replica : “Non tratteremo più con lui” : Ha definito Donald Trump “inetto, insicuro e vanesio” in alcune note informative che dovevano rimanere riservate, ma le parole dell’Ambasciatore britannico a Washington Kim Darroch sono state rese pubbliche, causando lo scontro tra Stati Uniti e Inghilterra. La premier britannica Theresa May si è subito smarcata dalle parole dell’Ambasciatore, affermando di non trovarsi d’accordo con la sua analisi, ma ha confermato ...