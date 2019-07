Scandalo antidoping – Scatta l’operazione “Viribus” | arrestate 234 persone | 1000 gli

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019) Clamorosa operazioneindagati, 234 arresti con “Viribus”, i dettagli Sono tanti, purtroppo, gli sportivi che fanno uso di sostanze dopanti per migliorare le loro prestazioni. A livello professionistico o dilettantistico, il doping è comunque un ‘mezzuccio’ scorretto per vincere ‘facile’. Ogni giorno, dunque, le autorità lavorano sodo per combattere contro il doping. Oggi è stata annunciata una clamorosa operazione, denominata “Viribus”: il Comando Carabinieri per la Tutela della salute in collaborazione con Europol ha coordinato un’operazione internazionale che ha condotto all’arresto di 234e al sequestro di oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti in tutta Europa. Sono stati inoltre scoperti ben 9 laboratori clandestini, di cui uno in Italia e solo oltrele...