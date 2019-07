SBK | Marco Melandri annuncia il ritiro dalle competizioni?

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019) Oggi, a meno di clamorose sorprese,incontra la stampa per spiegare il proprio futuro.Dopo due podi a Jerez un mese fa,, potrebbere ilal termine della stagione del Mondiale Superbike. A pochi giorni dal GP di Laguna Seca, il pilota ravennate ha convocato una conferenza stampa a Milano, per dare ”importanti annunci riguardanti il futuro”.L’ipotesi più probabile è quella che possare ila fine stagione, dopo una serie di stagioni poco esaltanti di cui l’ultima alla guida della Yamaha. Una crisi di risultati dopo le difficoltà di Misano e a Donington, dove l’ex vice campione del Mondo della MotoGP è stato addirittura doppiato da Jonathan Rea in Gara 1 classificandosi all’ultimo posto.Mi aspettavo un feeling molto migliore, specialmente a Donington dove ho ottenuto buoni ...

