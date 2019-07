Sbarco a Pozzallo | 47 i migranti condotti al porto dalla Guardia di Finanza

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Continuano gli sbarchi sulle coste siciliane. La notte scorsa, intorno alle 04:00, 47, tra cui 10 donne, sono arrivati alditrasportati da un pattugliatore delladi. Il numero delle persone originariamente soccorse ammontava a 53, circa la metà di origini tunisine, quando una motovedetta dellaCostiera ha soccorso il barcone nel Canale di Sicilia. Sei di loro sono stati trasferiti d’urgenza a Lampedusa per cure mediche, mentre i restanti 47, provenienti dal Camerun eCosta d’Avorio, oltre cheTunisia, sono stati indirizzati a, per via della saturazione dell’hot-spot dell’isola in seguito agli sbarchi dei giorni scorsi....

