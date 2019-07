Sbarchi fantasma | 1 284 persone nel 2019 sfuggite all’identificazione

Migranti - ecco i numeri degli “Sbarchi fantasma” : quotidiani - costanti e lontani dai porti. A giugno censiti 1.218 arrivi : Quasi non fanno notizia, diversamente da quelli soccorsi dalle ong con i conseguenti bracci di ferro con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ma sono decine – anzi centinaia – i Migranti che continuano ad arrivare in Italia mentre il Viminale mantiene l’attenzione mediatica sul braccio di ferro con le organizzazioni, sbandierando la fermezza sui “porti chiusi”. Piccoli numeri, su barchini, gommoni o ...

Lampedusa - continuano gli Sbarchi fantasma : continuano senza sosta, e nel silenzio assordante del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che è sempre più concentrato sulla sua battaglia senza esclusione di colpi contro le ong, gli sbarchi a Lampedusa. Tra ieri sera e questa notte 29 persone sono arrivate sulla piccola isola siciliana con due diverse piccole imbarcazioni. Dieci migranti, riusciti a sbarcare in modo autonomo da un barchino arrivato a Cala Galera, sono stati bloccati dalle ...

Perché a nessuno interessano gli “Sbarchi fantasma”? : Migranti irregolari arrivano sulle coste italiane. (foto: Xavier Rossi/Gamma-Rapho via Getty Images) Nel porto dell’isola di Lampedusa esiste un molo quasi interamente dedicato alle piccole barche ritrovate sulle rive dell’isola, quelle con cui i migranti – non soccorsi da imbarcazioni attrezzate delle ong o dalla Guardia costiera – sono arrivati, senza clamore, sulle coste italiane. La maggior parte proviene dalla Tunisia, alcune dalla Libia e ...

Migranti - il procuratore di Agrigento : "Il vero pericolo sono gli Sbarchi fantasma" : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è intervenuto davanti alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati per fare il punto della situazione sul lavoro della Procura del capoluogo siciliano sui casi delle navi delle ong che hanno soccorso i Migranti nel Mar Mediterraneo e li hanno poi fatti sbarcare in Italia, non ultimo quello della Sea Watch 3 ora posta sotto sequestro.Patronaggio ha approfittato di ...

Migranti - Patronaggio (pm Agrigento) : “Sbarchi fantasma sono vero pericolo. Alcuni terroristi entrati dalla Sicilia” : “Il pericolo maggiore alla sicurezza pubblica più che dai barconi che partono dalla Libia proviene dagli sbarchi fantasmi che arrivano dalla Tunisia“. Così il procurate di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali su decreto sicurezza. “Gli sbarchi fantasmi sono un vero pericolo perchè chi arriva così vuole sottrarsi all’identificazione” che invece nei casi dei ...

Migranti - il procuratore Patronaggio : “Il pericolo maggiore sono Sbarchi fantasma. Con le ong arrivano poche persone” : Il pericolo maggiore sono gli sbarchi fantasma, perché la mancata identificazione rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo. I numero di Migranti arrivati sulle coste siciliane è drasticamente calato e dei circa mille arrivati nei primi sei mesi in provincia di Agrigento “quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante”, quindi per il decreto Sicurezza bis non vi erano “le condizioni di ...

Sea Watch ferma - a Lampedusa "Sbarchi fantasma". All'alba arriva un barchino con 16 migranti : Altro "sbarco fantasma" a Lampedusa. Non esiste solo la Sea Watch: 16 migranti sono arrivati sull'isola intorno alle 7 su un barchino scortato da una motovedetta delle Fiamme gialle. Giovedì intorno alle 6 erano arrivati in 8. Gli approdi, come confermato dal sindaco Martello che ha parlato di "port

Migranti - gli Sbarchi fantasma valgono come 31 Sea Watch - ma nessuno ne parla : Mentre lo stolto guarda la Sea Watch , il saggio osserva i numeri. Media e politica in questi giorni hanno puntato un faro sui <a target=""...

Cosa sono gli “Sbarchi fantasma” : Mentre tutti guardano alle ong, da anni – e anche in questi giorni – imbarcazioni di piccole dimensioni portano gruppi di migranti in Italia, con il coinvolgimento di organizzazioni criminali dell'Europa dell'est

Sbarchi diminuiti dell'85%! In calo anche quelli fantasma : Salvini riunisce il comitato per la sicurezza: confermata la linea dei porti chiusi. Focus sugli Sbarchi fantasma: crollano del 12,36%. La sinistra e le ong continuano a incalzare Matteo Salvini sbandierandogli gli Sbarchi fantasma e accusandolo di non essere riuscito realmente a chiudere i porti. Ma i dati che sono stati pubblicati oggi dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta oggi dal ministro dell'Interno dicono ...

Matteo Salvini - trionfo sui migranti : "Drastico calo delle richieste di asilo e degli Sbarchi fantasma" : Porti chiusi e Italia blindata. "Complice la drastica diminuzione degli arrivi, dal primo gennaio al 31 maggio 2019, le richieste di asilo sono state 15.014 contro le 28.901 di un anno fa (calo del 48,05%)". A renderlo noto il Viminale, ricordando che le istanze pendenti al 31 maggio 2019 sono 64.21