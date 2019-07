Salvini un virus | secondo Laura Boldrini sta infettando la società italiana

blogitalia.news

(Di martedì 9 luglio 2019)non usa parole dolci contro Matteo“Prendo atto positivamente di quello che ha detto Spadafora…”, si sgola. Seduta in un divanetto del Transatlantico, l’ex presidente della Camera conviene con le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità che oggi dalle colonne di Repubblica si è scagliato contro …unstalaat BlogItalia.News.

Linkiesta : Il virus del cattivismo ha infettato tutto il Paese. Non ci sono prove, non ci sono dati: ma tutti obbediscono alla… - Pat_oddo : RT @Dirigibilus: E se fosse invece Salvini a dimettersi il problema sarebbe già risolto. Di solito si elimina il virus, non il test che ne… - inter2010treble : @DomenicaSisto È un proliferare ormai di questi mentecatti fascioleghisti spargitori di fakenews razziste. Nulla da… -