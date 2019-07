Salvini contro Spadafora M5S | «Io maschilista? Fossi in lui mi dimetterei»|Video

Salvini contro Spadafora (M5S) : «Io maschilista? Fossi in lui mi dimetterei» : Alta tensione nel governo dopo un’intervista del sottosegretario. La ministra Stefani: «Ruolo da ripensare». Il vicepremier: «Le polemiche da M5S? Se ognuno si alza e la spara è impegnativo»

Matteo Salvini contro Vincenzo Spadafora : "Io razzista? Perché non si dimette? Le Ong lo aspettano" : "Fossi in lui mi dimetterei". Matteo Salvini risponde così alle durissime parole di Vincenzo Spadafora, sottosegretario grillino alla Presidenza del Consiglio che su Repubblica ha accusato il leader della Lega di essere responsabile della "deriva sessista" e degli insulti piovuti su Carola Rackete d

Sea Watch - multe fino a un milione di euro alle ong. M5s contro Lega : "Troppi poteri a Salvini" : Le multe da record contro le ong creano una nuova spaccatura tra Lega e M5s. Dovevano essere emendamenti concordati e invece "stamattina ci siamo trovati di fronte a un blitz", lamentano fonti grilline all'agenzia Adnkronos. Ci sarebbe la "nettissima contrarietà" del Movimento in merito a due emenda

Spadafora : “Salvini ha aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola”. Lega : “Scuse o dimissioni” : “Salvini ha aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola”. L’attacco contro il governo sul tema dei diritti questa volta è arrivato dal sottosegretario con deLega alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora. “In Italia c’è una pericolosa deriva sessista”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. Frasi che hanno aperto una nuova crisi dentro l’esecutivo. “Il suo ruolo va ...

Matteo Salvini contro Trenta - retroscena e rabbia : "Ho scritto scemo? Se mi danno del panzone fascista..." : Una nuova resa dei conti sui migranti. I retroscena di governo si concentrano tutti sullo scontro tra Matteo Salvini e la ministra della Difesa Elisabetta Tranta. Il vicepremier leghista e ministro degli Interni incassa una vittoria sull'uso della Marina per presidiare i porti italiani contro gli sb

Matteo Salvini vede le parti sociali e Giuseppe Conte perde il controllo : "Basta scavalcarmi" : "Basta scavalcarmi". Matteo Salvini si prende tutto e Giuseppe Conte perde il controllo. I retroscena da Palazzo Chigi sono concordi: l'irritazione del premier per l'attivismo del leader della Lega anche in materia economica è ai massimi storici. Leggi anche: "Patto Pd-M5s, ora Salvini rischia gross

Nello scontro tra Salvini e Trenta arriva pure una missione militare bluff : Roma. Ieri al Viminale il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato di un piano anti immigrazione che prevede tra le altre cose “l’incremento dei controlli per ridurre le partenze con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali” e la “presenza delle navi della Marina e della Guardia di Finanza p

Conte richiama Salvini per l'incontro con le parti sociali. Lui risponde : "Lavoro da vicepremier" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

Manovra - Salvini : “Lunedì incontro i sindacati”. Palazzo Chigi : “La legge di bilancio si fa nelle sedi istituzionali” : “La Manovra si fa nelle sedi istituzionali con il premier e tutti i ministri“. Il messaggio arriva direttamente da Palazzo Chigi ed è indirizzato a Matteo Salvini. Un tentativo di Conte di fermare il vicepremier che nei giorni scorsi ha dichiarato di volere invitare i sindacati al Viminale per discutere della Manovra. Ma il ministro dell’Interno non arretra: intervistato su Rete 4 ha ribadito: “Ma faccio il vicepremier! E ...

Mentana - sondaggio mazzata : dati in totale controtendenza - quanto fa perdere Carola a Salvini : La Lega che perde mezzo punto passando da 38% a 37.5%. Il Pd che sale dello 0.1 passando dal 22.6 al 22.7. Il Movimento 5 Stelle sempre intorno al 17%. Forza Italia che passa dal 6.5% al 6.8. Fratelli d'Italia dal 6.4 al 6.6. Questi i numeri snocciolati stasera da Enrico Mentana nel consueto sondag

Matteo Salvini - un muro contro Sea Watch e Mediterranea : "Radar - Marina e rimpatri" - come chiude i porti : Presidio totale dei porti italiani e accordi con Libia e Tunisia. Il piano di difesa di Matteo Salvini è stato presentato al Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro degli Interni. Secondo fonti del Viminale, si prevede "l'incremento dei controlli per ridurre le partenze (con ut

Sea Watch - Matteo Salvini contro il prete che dice Messa per Carola Rackete : "Sarà il caldo?" : "Un parroco che celebra una Messa per la valorosa pirata tedesca Carola... Sarà il caldo???". Matteo Salvini ironizza sulla notizia che un prete ha deciso di celebrare Messa in onore di Carola e di tutte le donne di coraggio che "mettono la legge di Dio prima della legge degli uomini". Ci sarebbe da

Lo scontro tra Papa Francesco e Salvini sull'immigrazione : Immigrazione: Salvini, “uno contro tutti” Monaco di Baviera, 8 lug 08:47 - (Agenzia Nova) - Con la sua politica dei porti italiani chiusi alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, è “uno contro tutti” il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, mi