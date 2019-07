Roma | tolto lo sponsor Betway dalla maglia | il Decreto Dignità lo vieta

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019) Laè stata costretta a togliere il marchiodalle maglie di allenamento: ildi fare pubblicità al gioco d’azzardo.“powered by Goal”non sarà più unodella. A causa del, i giallorossi sono infatti stati costretti a interrompere il contratto triennale con l’Exclusive Training Kit Partner.L’articolo 9 della legge n.96 del 2018infatti qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi d’azzardo o scommesse. Una legge voluta dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.Per questo motivo, come riportato da ‘Il Tempo’, laoggi ha iniziato gli allenamenti a Trigoria senza il marchiosugli abiti. Una novità che toglie circa 5 milioni di euro a stagione dalle tasche del club giallorosso.I capitolini non saranno però gli unici a essere toccati da questa legge, ...

