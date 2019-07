ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019)diha accettato di affiggere i nuovidella onlus Pro Vital’utero in: le immagini dell’associazione stanno quindi girando per la Capitale su alcunivela. L’immagine della campagna ritrae un bambino in un barattolo con la scritta “Non è un prodotto. #Stoputeroin”. Sul barattolo c’è anche un prezzo: 100mila euro. “È la nostra denuncia agli orrori di questo commercio eil business dell’di uteri e compravendita di ovuli”, affermano Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia e del Congresso Mondiale delle Famiglie. “Come il nascituro – continuano – anche le madri surrogate e le cosiddette ‘donatrici’ di ovociti sono vere e proprie vittime di questo mostruoso sistema che deve finire. Il bambino non ...

fattoquotidiano : Roma, i manifesti contro l’utero in affitto girano sui camion: nessuna concessionaria li ha voluti affiggere - Cascavel47 : Roma, i manifesti contro l’utero in affitto girano sui camion: nessuna concessionaria li ha voluti affiggere… - AlanFord73 : @repubblica I nuovi giusti, così forti delle loro idee che bisogna temere sanzioni da una smandrappata al 'comando'… -