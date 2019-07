Roma | gambiano picchiato e insultato con frasi razziste a San Lorenzo | due arresti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Lo pestavano e lo insultavano con, solo perché era entrato in uno spazio sociale in zona Sanper chiedere da bere. Con questa accusa due uomini, rispettivamente di 45 e 50 anni, sono stati arrestati per l’aggressione subita da un 30ennela mattina dello scorso 17 giugno a. Entrambi sono considerati vicini alle formazioni di estrema destrana. La vittima, per le lesioni riportate, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Secondo la ricostruzione vagliata dal gip del Tribunale di, i due gli si sono scagliati contro il, colpendolo ripetutamente con calci, pugni e oggetti contundenti, apostrofandolo condiscriminatorie e insulti razzisti. Gli investigatori della Digos e del commissariato di San, sono arrivati a loro attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti in zona e dalle testimonianze ...

