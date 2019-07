Rogo in casa mentre le madri sono in discoteca | muore bimbo di 8 mesi | altri 5 piccoli

Rogo nel Bolognese - muore 64enne in casa : 13.17 Una persona è morta in un incendio divampato in una palazzina a Minerbio,nel Bolognese. La vittima sarebbe un uomo di 64 anni, che abitava nell'appartamento nel quale si sono sviluppate le fiamme,che avrebbero un origine accidentale. Un'altra persona è rimasta intossicata dal fumo.

Venezia - Rogo casa : morti marito e moglie : 9.11 Due anziani, marito e moglie, sono morti in un incendio che si è sviluppato all'interno della loro abitazione a Marcon (Venezia). Le vittime, un uomo di 87 anni e la moglie di 86, sono rimaste intrappolate nella villetta in cui abitavano.Il rogo è divampato intorno alle cinque del mattino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che,una volta entrati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due. Si indaga per ...

Grosso Rogo di auto a Casal Bertone : non si registrano feriti né intossicati : Roma – Maxi incendio la scorsa notte a Roma, intorno alle 3, in via Pittaluga, nella zona di Casal Bertone, dove le fiamme partite dal vano motore di una Smart in sosta si sono propagate ad altre 9 automobili parcheggiate: 7 sono state completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Casal Bertone e i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e ora indagano per risalire alle cause del rogo. Nessuna ...

Il Rogo del migrante con sette identità : brucia una casa e uccide due donne : Tunisino. Algerino. Marocchino. Il ragazzo con sette identità diverse compare in Emilia a mezzanotte di lunedì. In tasca ha un decreto di espulsione firmato dalla questura di Roma datato 14 maggio 2019. È sdraiato per terra in piazza a Camposanto, un piccolo centro fra campi di fragole e salumifici. Sta male: un uomo lo soccorre e lo porta alla Cro...

Mirandola - Matteo Salvini : "Arrestato immigrato nordafricano per il Rogo. Macché aprire i porti - tutti a casa" : "Arrestato giovane immigrato nordafricano per il rogo che ha devastato la sede della polizia locale di Mirandola: due morti, decine di feriti e intossicati", tuona Matteo Salvini sul suo profilo Twitter, rilanciando la notizia dell'incendio avvenuto in provincia di Modena per il quale è stato arrest