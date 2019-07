Rivoluzione borghese | il ' 68 alternativo secondo Celentano

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Paolo Giordano Dopotutto basta solo quel «Cerco l'estate tutto l'anno» e si capisce subito: è uno degli inizi più riconoscibili di sempre e in mezzo secolo è diventato anche un modo di dire. «E all'improvviso eccola qua». Azzurro è uno dei brani italiani più cantati nel mondo, solo Nel blu dipinto di blu di Modugno o Con te partirò di Bocelli fanno meglio. Ed è forse uno dei brani più involontariamente simbolici della nostra canzone d'autore. Senza volerlo, l'Azzurro del cielo cantato da Adrianosi è ritrovato in mezzo alla tempesta. È arrivato nei negozi il 25 maggio 1968, dodici giorni dopo gli ottocentomila in piazza a Parigi che infiammavano il Maggio francese e una settimana prima che De Gaulle, rassegnato, indicesse nuove elezioni. Era l'esplosione definitiva del Sessantotto, la roulette sul tavolo del mondo che rendeva imprevedibile qualsiasi puntata. Non ...

