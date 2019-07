Riscaldamento globale | 80 milioni di posti di lavoro in meno

No alle false informazioni sul clima. Il Riscaldamento globale è di origine antropica : ” No alle false informazioni sul clima. Il riscaldamento globale è di origine antropica“, questo è l’oggetto della lettera aperta promossa dal Prof. Roberto Buizza, fisico all’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Una lettera a cui hanno aderito oltre 200 scienziati ed intellettuali, fra cui anche noi di Rete Meteo Amatori, che da sempre, siamo promotori di una corretta divulgazione ...

Meteo - Paolo Sottocorona : "Riscaldamento globale - cosa può accadere tra 10 anni" : «Parliamo del tempo?». Paolo Sottocorona ci è abituato. Fiorentino, classe '47, ingegnere, è il gran visir del Meteo di La7, spalmato in tutto il palinsesto da Coffee Break all' Aria che tira. Se un giornalista lo chiama, soprattutto nel cuore della stagione estiva, lui pensa che sia a caccia di pre

Quanti alberi servirebbero per salvarci dal Riscaldamento globale : (foto: Martin Ruegner via Getty Images) Contro l’innalzamento delle temperature, una soluzione arriva dagli alberi. Tanto che gli scienziati oggi hanno mostrato che il ripristino delle foreste potrebbe essere il metodo più efficace per contrastare i cambiamenti climatici. Il gruppo di ricerca, coordinato dal Crowther Lab del Politecnico federale di Zurigo (Eht Zurich), ha Quantificato per la prima volta Quanti alberi in più potrebbero ...

Riscaldamento globale : l’inverno sulla costa toscana sempre più caldo negli ultimi 40 anni : negli ultimi 40 anni l’inverno sulla costa toscana è diventato meno freddo: la temperatura media a gennaio e a febbraio è infatti aumentata di quasi 2 gradi, da circa 8°C a 9.9°C, e se si considera tutta la stagione, da novembre a marzo, l’incremento è stato di 1,6 gradi, da 9.9°C a 11.5°C. Il dato emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista “Scientia Horticulture” e condotta dal gruppo di lavoro del Prof. Rolando Guerriero, oggi in pensione, ...

Bussetti in Artico : “Prosegue l’impegno della ricerca italiana per contrastare il Riscaldamento globale” : Visita in Artico del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Marco Bussetti, che in questi giorni si è recato presso la stazione di ricerca ‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard), nel Circolo Polare Artico. La stazione è gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, ha incontrato i ricercatori e visitato anche le altre infrastrutture ...

Ecco quanta energia in più consumeremo per adattarci al Riscaldamento globale : (foto: Mike Kemp/Getty Images) L’equazione è presto detta: più caldo all’esterno significa più sforzo richiesto ai condizionatori, che a sua volta si traduce in una maggiore domanda di energia elettrica. Insomma, uno schema che rischia di alimentare un circolo vizioso irreversibile, con un surplus di energia che già in qualche decennio si quantificherà in decine di punti percentuali. È questo, con tanto di stime numeriche su scala ...

Riscaldamento globale e ondate di calore : se non si corre ai ripari si rischiano migliaia di morti in più : Secondo una ricerca pubblicata su Science Advances dall’università di Bristol, se non si riuscirà a contenere il Riscaldamento globale, nel rispetto dell’Accordo di Parigi siglato nel 2015 nell’ambito della COP21, si potrebbero rischiare migliaia di morti in più a causa delle ondate di calore come quella che sta per affrontare l’Europa e l’Italia, soprattutto nelle città. L’analisi ha elaborato gli scenari ...

Riscaldamento globale - shock tra gli esperti : il permafrost artico canadese si sta sciogliendo 70 anni prima del previsto : Nell’artico canadese, strati di permafrost che gli scienziati si aspettavano rimanessero ghiacciati per almeno 70 anni, hanno già iniziato a sciogliersi. La superficie, che prima era ghiacciata, ora sta affondando ed è punteggiata di laghi di fusione, tanto che dalle immagini satellitari sembra avere l’aspetto del formaggio svizzero. “Eravamo stupiti che questo sistema rispondesse così velocemente alle maggiori temperature dell’aria”, ha ...

Riscaldamento globale : dal ghiaccio Artico scongelato affiorano antrace e altri veleni : Tra le conseguenze del Riscaldamento globale vi è lo scongelamento dei ghiacci artici dell’Artico, un processo che potrebbe implicare il rilascio di sostanze tossiche ed inquinanti, contenute nei fossili risalenti all’era del Pleistocene: è quanto emerge da una ricerca di Sue Natali, membro del Woods Hole Research Center nel Massachusetts, che ha studiato gli effetti dello scongelamento del permafrost, il suolo tipico delle regioni ...

Scienziati creano alberi geneticamente modificati per combattere il Riscaldamento globale : combattere il riscaldamento globale grazie ad alberi geneticamente modificati I ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory e dell’Oak Ridge National Laboratory ritengono che gli alberi e le piante geneticamente modificati… L'articolo Scienziati creano alberi geneticamente modificati per combattere il riscaldamento globale proviene da Essere-Informati.it.

Clima - le piogge estreme stanno aumentando in parallelo con il Riscaldamento globale : cresce il rischio di frane e alluvioni : La frequenza di precipitazioni estreme – eventi che possono causare frane e alluvioni, mettendo a rischio la sicurezza e la salute pubblica – è aumentata a livello globale negli ultimi cinquant’anni, in parallelo con l’intensificarsi del riscaldamento globale. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Water Resources Research e realizzato da studiosi della University of Saskatchewan (Canada) e dell’Università di Bologna. L’analisi ...

Clima : sottovalutati gli effetti del Riscaldamento globale sulla biodiversità : I cambiamenti Climatici sono tra le cause principali della scomparsa di specie a livello mondiale: l’impatto sulla biodiversità potrebbe essere stato persino sottovalutato, secondo uno studio svizzero che evoca un effetto domino. I modelli Climatici utilizzati finora per prevedere il destino di certe specie sono insufficienti, avvertono ricercatori dell’Università di Zurigo (UZH) in una nota. Le specie formano una grande rete di ...

Riscaldamento globale sull’Everest : spuntano quattro corpi e tonnellate di spazzatura : Sull'Everest i ghiacciai e la neve si stanno sciogliendo a causa del Riscaldamento globale che sta portando ad un innalzamento delle temperature e questo ha portato in superficie quattro corpi e decine di tonnellate di spazzatura lasciate dai turisti. Plastica, lattine, tende, bombole sono solo alcuni dei rifiuti recuperati. Gli esperti spiegano che il Riscaldamento globale ci ha messi di fronte ad anni di commercializzazione dell’Everest che è ...

La Namibia muore di sete per il Riscaldamento globale : senza pioggia dal 2011 e con nulla da magiare : in Africa il riscaldamento globale sta facendo morire letteralmente di sete la Namibia. Le scene che si prospettano sono da calamità, infatti in vaste zone non piove dal 2011, i fiumi sono in secca e le fattorie vendono o uccidono il bestiame perché non hanno più niente da dargli da mangiare. Unici a prosperare nel caldo e nella siccità i serpenti velenosi. L’allarme è lanciato dal il cicloviaggiatore milanese Sergio Borroni, appena ...