Rinaudo | “Icardi ha fame di rivincita | farebbe al caso del Napoli”

(Di martedì 9 luglio 2019) Leandro, ex difensore del Napoli è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live. Le sue parole :è un elemento che ti consente di alzare l’asticella, non solo per le qualità, hadi riscatto dopo la stagione vissuta e le motivazioni saranno massime. Il Napoli si sta muovendo per allestire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Lo scorso anno il Napoli non ha fatto mercato perché Ancelotti doveva conoscere la rosa a disposizione. Manolas ha qualità incredibili, é un difensore aggressivo e veloce e formerà con Koulibaly una coppia tra le più importanti d’Europa. Di Lorenzo lo conosco ha fisicità e resistenza e difficile da saltare. Con la velocità di Manolas e Koulibaly il Napoli può concedersi qualche rischio in più perchè sono entrambi rapidi e forti fisicamente”. Leggi anche : Davide Ancelotti a Sky: “Di Lorenzo è carico e aperto al ...

