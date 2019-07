Rifiuti | Zingaretti | ‘bene riunione con governo e Raggi | c’è cambio di rotta’

Rifiuti Roma - vertice al Ministero con Zingaretti - Raggi e Costa : “Ora Rifiuti all’estero - poi il via a nuovi impianti” : “Basta cercare le responsabilità, dobbiamo guardare avanti. Abbiamo trovato soluzioni”. Così il ministro all’Ambiente, Sergio Costa, al termine del vertice al Ministero con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo giorni di tensioni e polemiche incrociate, ora i vari enti cercano un’azione comune. Ma, come precisa Costa, “in attesa di nuovi impianti”, la ...

Rifiuti Roma - è pace Raggi-Zingaretti : 12.53 "Stiamo negoziando sul medio termine con i Paesi Ue per poter conferire il surplus di Rifiuti all'estero, è una soluzione che serve per arrivare alla costruzione degli impianti". Così il ministro dell'Ambiente, Costa, al termine della cabina di regia con Regione e Comune sulla criticità Rifiuti a Roma. "Stiamo lavorando a un nuovo piano industriale di Ama -annuncia la Raggi- tutti devono fare la loro parte" Chiede più impegno nella ...

Il ministro Costa a Zingaretti e Raggi : "Basta con i litigi sui Rifiuti di Roma" : “Dobbiamo andare oltre la sterile polemica politica e risolvere il problema dei troppi rifiuti a terra. Possiamo pensare che i controlli li facciano le parti politiche? In riunione suggerirò di lasciare spazio ai tecnici, ossia di fare effettuare le verifiche all’agenzia regionale Arpa e all’Ispra, che dipende dal mio ministero. Organi terzi, che potranno dare consigli ai soggetti coinvolti”. Così il ...

**Rifiuti : Zingaretti - ‘collaborazione inizia a funzionare - avanti così’** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Sono contento che sui rifiuti di Roma la collaborazione tra istituzioni cominci a funzionare e che arrivino i primi risultati. avanti così”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo **Rifiuti: Zingaretti, ‘collaborazione inizia a funzionare, avanti così’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Rifiuti : Di Battista - ‘da Zingaretti vile gioco politico’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Piaccia o non piaccia questa donna, con tutti quanti contro, sta affrontando criminali veri a Roma. Alcuni mesi fa uno degli impianti più importanti che trattano i Rifiuti della Capitale è stato incendiato. Da chi ancora non si sa ma non ha preso fuoco da solo. Il giorno dopo Zingaretti avrebbe dovuto scrivere un’ordinanza per mettere a disposizione gli impianti del Lazio. Non l’ha fatto. ...

Rifiuti Roma - l’ordinanza di Zingaretti è già a rischio : la Rida chiede la sospensiva. Si rivede Cerroni : “Apprendisti stregoni” : Altro che “Roma pulita in 7 giorni“. Ora la situazione rischia di precipitare davvero. L’ordinanza della Regione Lazio con la quale si imponeva agli impianti privati del Lazio di dare precedenza assoluta ai Rifiuti della Capitale, evidenzia già tutti i suoi limiti. Perché nell’ansia di redigere un ferreo cronoprogramma da far rispettare alla società capitolina Ama Spa, Nicola Zingaretti non ha fatto i conti con gli ...

Rifiuti Roma - Raggi : Zingaretti ridicolo : 18.36 "Quelle di Zingaretti restano le solite promesse,in sette anni non è riuscito a scrivere il Piano Regionale dei Rifiuti e ora pretende di pulire Roma in sette giorni". Così la sindaca di Roma, Raggi, su Facebook, dopo l'annunciata ordinanza della Regione Lazio. "Per un mese - prosegue - ha voltato la faccia dall'altra parte fino a quando lo abbiamo costretto a fare questa ordinanza". "Zingaretti sfiora il ridicolo quando dice di ripulire ...

Emergenza Rifiuti Roma - Zingaretti firma l’ordinanza : pulire tutta la Capitale in 7 giorni : Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per risolvere il problema rifiuti a Roma. Il testo stabilisce che i luoghi più sensibili come scuole e ospedali siano sgombrati entro 48 ore, mentre entro una settimana dovrà essere ripulita tutta la Capitale, incluso il posizionamento di altri trecento cassonetti. D’altra parte, in accordo con il ministero dell’Ambiente, Zingaretti dispone ...

Roma - «Rifiuti a Saxa Rubra» : Raggi firma l'ordinanza. Zingaretti : «Ora pulire Roma in 7 giorni» : I rifiuti di Roma andranno a Saxa Rubra, quartiere a nord della città. La sindaca Virginia Raggi ha firmato ora l'ordinanza per individuare un'area di Saxa Rubra, di proprietà...

M5S : Zingaretti è stato fattore K in tutte le emergenze Rifiuti : Roma – “Sette anni in sette giorni. Sembra la parodia di un famoso film comico. Il mago Zingaretti non ha fatto nulla sui rifiuti per sette anni e ora vorrebbe recuperarli in sette giorni. Ha governato mentre in Campidoglio si alternavano giunte di colore diverso, da Alemanno a Marino e Tronca, fino alla nostra: e’ lui il fattore K di tutte le crisi dei rifiuti, la costante di un problema che non ha mai affrontato. Ora ...

Rifiuti Roma - Zingaretti ordina al Comune l’ok ai due bilanci Ama sotto inchiesta : “Città sia pulita in 7 giorni” : Non solo la pulizia completa della città di Roma entro 2 settimane. Ama Spa, la municipalizzata capitolina dei Rifiuti, dovrà approvare i tanto discussi bilanci aziendali 2017 e 2018 entro il 5 agosto. Pena “sanzioni da concordare con il ministero dell’Ambiente”. L’ordinanza della Regione Lazio per superare la crisi dei Rifiuti nella Capitale, firmata e presentata questa mattina, è un’arma a doppio taglio per ...

Le ragioni dello scontro tra Zingaretti e Raggi sui Rifiuti di Roma : È scontro aperto tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti sulla gestione della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha investito Roma da alcune settimane. Oggi la giornata è stata scandita dalle accuse di lentezza da parte del sindaco M5s nei confronti della Regione Lazio nell'emanare l'ordinanza, concordata ieri con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che potrebbe aiutare la Capitale a smaltire negli altri impianti del Lazio le 600 ...

Scontro sui Rifiuti - Raggi attacca la Regione. Zingaretti - ora intervengo io : Uno Scontro durissimo sui rifiuti, uno Scontro istituzionale. La sindaca Raggi che attacca la Regione Lazio e il governatore Zingaretti che di fatto annuncia un commissariamento con un'ordinanza in cui attivera' i poteri sostitutivi, in materia di salute e tutela ambientale, "perche' Roma viene prima di tutto". E poi il timing, suggerito dal ministro Sergio Costa e accolto dalla Regione: meno di dieci giorni giorni per pulire la citta' "perche' ...