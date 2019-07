Rifiuti a Roma | Zingaretti | Finalmente parte il piano di raccolta | Dalla

Rifiuti Roma - al vertice anche di Di Maio. Costa e Raggi : “Parlato d’altro”. Ma il vicepremier su Fb dice il contrario : A sorpresa, prima del vertice sui Rifiuti di Roma al ministero dell’Ambiente con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro Sergio Costa, si è presentato alle 9.20 del mattino anche il vicepremier Luigi Di Maio. Violenza sulle donne, Salvini: “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” ...

Servirà più tempo per ripulire Roma. Rifiuti in Svezia per 2-3 anni : Chi si ritroverà a passeggiare tra le strade di Roma nei prossimi giorni dovrà mettersi l’anima in pace e soprattutto mettere in conto di trovare ancora montagne di Rifiuti intorno a cassonetti trasbordanti. L’operazione straordinaria di raccolta da parte di Ama è scattata, ma serviranno più dei famosi sette giorni previsti inizialmente. Forse quindici, forse qualche giorno in più. È ...

Roma - emergenza Rifiuti : il prefetto in campo : La nomina di un commissario ai rifiuti per Roma, per ora, è esclusa. Anzi, neanche se ne parla, bandita anche la parola “emergenza”. Spetterebbe al governo, è un gesto...

Si sblocca il piano Rifiuti per Roma. Raggi : "I cittadini si impegnino nella differenziata" : "Abbiamo fatto l'incontro della cabina di regia, che ha un senso politico e un senso tecnico. Il clima è molto disteso, abbiamo individuato belle soluzioni. Sicuramente adesso proseguirà la raccolta dei rifiuti e si accelera secondo le possibilità; sicuramente ci prenderemo qualche giorno, c'è la disponibilità della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria, c'è tutta la capienza degli impianti, una cosa ...

Roma - vertice al Ministero con Zingaretti - Raggi e Costa : “Ora Rifiuti all’estero - poi il via a nuovi impianti” : “Basta cercare le responsabilità, dobbiamo guardare avanti. Abbiamo trovato soluzioni”. Così il ministro all’Ambiente, Sergio Costa, al termine del vertice al Ministero con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo giorni di tensioni e polemiche incrociate, ora i vari enti cercano un’azione comune. Ma, come precisa Costa, “in attesa di nuovi impianti”, la ...

"Ogni due giorni i tecnici, della Regione e del Comune, si incontreranno per calibrare la migliore raccolta dei rifiuti". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a margine dell'incontro sui rifiuti a Roma, che si è svolto al ministero con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca Virginia Raggi. Il ministro parla di un incontro dal "clima molto disteso"

Rifiuti a Roma - ministro Costa : "Regione aumenterà giorni raccolta” : Rifiuti a Roma, ministro Costa: "Regione aumenterà giorni raccolta” Il titolare del dicastero dell’Ambiente ha incontrato oggi la sindaca Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la prefetta della Capitale Gerarda Pantalone. “I Rifiuti a terra non rimarranno”, ha assicurato il ...

Rifiuti Roma - è pace Raggi-Zingaretti : 12.53 "Stiamo negoziando sul medio termine con i Paesi Ue per poter conferire il surplus di Rifiuti all'estero, è una soluzione che serve per arrivare alla costruzione degli impianti". Così il ministro dell'Ambiente, Costa, al termine della cabina di regia con Regione e Comune sulla criticità Rifiuti a Roma. "Stiamo lavorando a un nuovo piano industriale di Ama -annuncia la Raggi- tutti devono fare la loro parte" Chiede più impegno nella ...

Costa : con lavoro congiunto si può superare criticità Rifiuti a Roma : Roma – “Iniziata ora la cabina di regia con la sindaca @virginiaraggi e il presidente della Regione @nzingaretti sui rifiuti a Roma. Si lavora ventre a terra e in operoso silenzio. Solo con un lavoro congiunto si otterra’ il risultato sperato: uscire dalla criticita’ dei rifiuti a #Roma”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. L'articolo Costa: con lavoro congiunto si può superare ...

Anche Di Maio mette la faccia sui Rifiuti di Roma : È iniziato al ministero dell’Ambiente il vertice sui rifiuti di Roma con il ministro, Sergio Costa, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la prefetta della Capitale, Gerarda Pantalone.Prima della cabina di regia, a quanto si apprende, si è tenuto un pre-vertice tra il vicepremier Luigi Di Maio, la sindaca Raggi e il ministro Costa.

Emergenza Rifiuti : Di Maio a ministero Ambiente prima di incontro su Roma : Roma – Blitz del vicepremier Luigi Di Maio al ministero dell’Ambiente prima del tavolo sull’Emergenza rifiuti di Roma tra il ministro Sergio Costa, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco Virginia Raggi. Secondo quanto si apprende, Di Maio si sarebbe intrattenuto in un breve vertice con il ministro e la sindaca di Roma per poi abbandonare la sede del dicastero di via Colombo dopo una ventina di minuti. Al ...