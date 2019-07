Rifiuti a Roma | ministro Costa | Regione aumenterà giorni raccolta”

Rifiuti Roma - è pace Raggi-Zingaretti : 12.53 "Stiamo negoziando sul medio termine con i Paesi Ue per poter conferire il surplus di Rifiuti all'estero, è una soluzione che serve per arrivare alla costruzione degli impianti". Così il ministro dell'Ambiente, Costa, al termine della cabina di regia con Regione e Comune sulla criticità Rifiuti a Roma. "Stiamo lavorando a un nuovo piano industriale di Ama -annuncia la Raggi- tutti devono fare la loro parte" Chiede più impegno nella ...

Costa : con lavoro congiunto si può superare criticità Rifiuti a Roma : Roma – “Iniziata ora la cabina di regia con la sindaca @virginiaraggi e il presidente della Regione @nzingaretti sui rifiuti a Roma. Si lavora ventre a terra e in operoso silenzio. Solo con un lavoro congiunto si otterra’ il risultato sperato: uscire dalla criticita’ dei rifiuti a #Roma”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. L'articolo Costa: con lavoro congiunto si può superare ...

Anche Di Maio mette la faccia sui Rifiuti di Roma : È iniziato al ministero dell’Ambiente il vertice sui rifiuti di Roma con il ministro, Sergio Costa, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la prefetta della Capitale, Gerarda Pantalone.Prima della cabina di regia, a quanto si apprende, si è tenuto un pre-vertice tra il vicepremier Luigi Di Maio, la sindaca Raggi e il ministro Costa.

Emergenza Rifiuti : Di Maio a ministero Ambiente prima di incontro su Roma : Roma – Blitz del vicepremier Luigi Di Maio al ministero dell’Ambiente prima del tavolo sull’Emergenza rifiuti di Roma tra il ministro Sergio Costa, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco Virginia Raggi. Secondo quanto si apprende, Di Maio si sarebbe intrattenuto in un breve vertice con il ministro e la sindaca di Roma per poi abbandonare la sede del dicastero di via Colombo dopo una ventina di minuti. Al ...

Il ministro Costa a Zingaretti e Raggi : "Basta con i litigi sui Rifiuti di Roma" : “Dobbiamo andare oltre la sterile polemica politica e risolvere il problema dei troppi rifiuti a terra. Possiamo pensare che i controlli li facciano le parti politiche? In riunione suggerirò di lasciare spazio ai tecnici, ossia di fare effettuare le verifiche all’agenzia regionale Arpa e all’Ispra, che dipende dal mio ministero. Organi terzi, che potranno dare consigli ai soggetti coinvolti”. Così il ...

Roma sta cercando in queste ore di vendere un po' di Rifiuti alla Svezia : Sulla situazione dei rifiuti a Roma dice che “rispetto a tre giorni fa la situazione è migliorata, stando alle foto e ai report che ho ricevuto”. Intervistato da Il Fatto Quotidiano (“Basta liti sui rifiuti a Roma. Ora diamo spazio ai tecnici”, il titolo) , il ministro per l'Ambiente Sergio Costa, tecnico – appunto – scelto dai 5Stelle, quella che sta vivendo la Capitale in questi mesi e settimane invece che “emergenza” preferisce chiamarla ...

I conti fragili dell'azienda che dovrebbe risolvere il problema Rifiuti a Roma : L'ultimo bilancio di Ama approvato risale addirittura al 2016. Sul successivo è in corso una partita politico-giudiziaria che negli ultimi mesi ha portato prima alle dimissioni del vecchio Cda dell'azienda e poi all'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte della Procura di Roma. Un contenzioso che al momento blocca il via libera anche del bilancio 2018. Nonostante ormai sia datato, l'ultimo documento contabile fotografa bene la ...

Roma - i Rifiuti e il termovalorizzatore (risolutivo) che non c’è : Roma. E prima il “monnezza day”, con i cittadini che protestano davanti al Campidoglio contro l’emergenza spazzatura, e poi l’ordinanza della Regione Lazio per dare la priorità ai rifiuti Romani negli impianti di altri comuni, e poi ancora il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che dimezza i tempi p

Roma - passeggiata tra i Rifiuti : Continua l'emergenza rifiuti a Roma. Le vie della capitale sono invase dall'immondizia per le difficoltà di smaltimento. Una passeggiata lungo i marciapiedi tra scatoloni, cassonetti straripanti e sacchi neri. (Lapresse) Redazione ?

Rifiuti - a Roma tariffa più alta d’Italia ma copre i costi solo per il 42% (contro l’88% di Milano) : I Rifiuti che occupano le strade e le piazze di Roma non si limitano a riempire le pagine dei giornali e le memorie digitali dei turisti che riportano a...

Roma - Alemanno : “Emergenza Rifiuti? Mi duole dirlo ma M5s ha totalmente ragione. La responsabilità è della Regione” : “Emergenza rifiuti a Roma? Mi duole dire che il consigliere comunale del M5s ha completamente ragione. Il problema di fondo di Roma è sempre stata la Regione Lazio, sia con Zingaretti, sia con Polverini, sia coi loro predecessori“. Sono le parole dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il quale, durante Omnibus (La7), condivide il j’accuse di Pietro Calabrese, presidente M5s della Commissione Mobilità di Roma Capitale, ...

Rifiuti Roma - sindaca Raggi : “Siamo al lavoro per trovare siti di destinazione all’estero” : “Oggi Ama ci darà i dati per quanto riguarda l’apertura degli altri siti regionali, quindi capiremo se questi flussi sono partiti. Su tutto il resto mi sembra di aver dimostrato chiaramente che alcuni impianti non sono stati aperti da subito come prevedeva l’ordinanza”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di una iniziativa sui trasporti, in merito alla questione dei Rifiuti della Capitale, e sulla ...

Rifiuti : Anzaldi - ‘governo valuti se restituire Tari a cittadini Roma’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Nei giorni in cui i romani ricevono a casa i bollettini per il pagamento semestrale della tassa sui Rifiuti, l’Ama e il Campidoglio danno uno spettacolo mai visto di inefficienza e incapacità, addirittura cercando di addossare la responsabilità sui romani stessi. Il governo valuti se ricorrano i presupposti per restituire ai cittadini parte della Tariffa. L’ho chiesto con ...

Roma tratta per inviare a Stoccolma i Rifiuti per tre anni : Il Comune di Roma tratta con la società municipalizzata di rifiuti di Stoccolma. L’obiettivo è di inviare all’estero per tre anni parte degli scarti della capitale italiana. Un tempo...