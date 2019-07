Rieletto Rutelli come presidente Anica del prossimo triennio

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – L’Assemblea dell’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali () ha eletto questa mattina Francesconel ruolo diper il. Su indicazione unanime delle tre Sezioni (produttori, distributori, industrie tecniche)e’ stato dapprima designato dalla Giuntaunico candidato, e oggia scrutinio segreto all’unanimita’. La giornata di oggi e’ stata importante per l’anche per la coincidenza di tre eventi: il 75esimo anniversario della costituzione dell’Associazione, nata il 10 luglio 1944; la firma, avvenuta presso la sede dell’associazione, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell’Industria Cineaudiovisiva; la seconda riunione del Consiglio Cinema, Audiovisivo, Digitale. Secondo, ...

