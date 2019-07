Rho Farmaci anti tumorali rubati dalla cella frigorifera dell’ospedale

Rubati farmaci per il tumore pari a 400mila euro dall'ospedale di Rho : Maxi furto nel milanese, è stata svuotata la cella frigorifera con i farmaci per i malati oncologici. I medicinali avrebbero un valore di circa 421mila euro . S pari ti nel nulla più di 400mila euro di farmaci tumorali all'ospedale di Rho, alle porte di Milano. Il furto è stato scoperto oggi quando gli operatori sanitari si sono accorti che la cella frigorifera era stata svuotata dai preziosi medicinali riservati ai malati oncologici. ...

Milano - rubati farmaci antitumorali per 400mila euro all’ospedale di Rho : La cella frigorifera era stata rifornita, come sempre, al venerdì pomeriggio. Ma quando i sanitari sono entrati dopo il fine settimana si sono accorti che erano stati rubati farmaci tumorali del valore commerciale di 400mila euro. È successo all’ospedale di Rho, in provincia di Milano. Secondo quanto rilevato dai carabinieri che indagano sulla vicenda, il portellone della sala medicinali è stato forzato dall’esterno. Per il secondo il vice ...