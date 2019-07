Rete 4 o ' casa Salvini' ? Il vicepremier ospite sedici volte dall' inizio dell' anno

PROCESSIONE FERMA DAVANTI CASA BOSS/ Villafrati - pRete omaggia fedelissimo Provenzano : PROCESSIONE a Villafrati, Palermo: l'arciprete ha FERMAto il corteo DAVANTI alla CASA del BOSS Ciro Badami, fedelissimo di Bernardo Provenzano.

Palermo - pRete ferma processione davanti casa del boss : sindaco protesta : L'episodio è avvenuto in un piccolo comune dell'entroterra siciliano, Villafrati, è ha scatenato molte polemiche. sindaco e comandante della locale stazione dei carabinieri per protesta hanno deciso di lasciare il corteo. "Ma non ci possono essere equivoci davanti a certe situazioni" ha spiegato il primo cittadino.Continua a leggere

Che gol ha fatto Rooney? L’attaccante segna da casa sua - Rete pazzesca [VIDEO] : E’ passato ormai qualche anno da quando Wayne Rooney vinceva tutto con il Manchester United di Ferguson e Cristiano Ronaldo. Negli ultimi anni, forse, aveva perso un po’ di estro e fantasia dopo aver indietreggiato la sua posizione per dare un maggior apporto tattico alla squadra. Ma i colpi, di certo, non li ha mai persi. La dimostrazione? Il gol pazzesco segnato questa notte in occasione della sfida di MLS tra DC United e ...

Conte a Losanna per Milano-Cortina 2026 - Mattarella manda un videomessaggio : "Vi sentiRete tutti a casa" : Il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono concordi nel ritenere le Olimpiadi una grandissima opportunità per il Paese. Nel messaggio di presentazione per la candidatura di Milano e Cortina 2026, per l’edizione invernale dei Giochi olimpici, Conte e Mattarella promuovono la scelta dell’Italia. “Vi sentirete a casa”, dice il presidente della Repubblica. Per Conte, a Losanna per ...

Come dipingere una paRete di casa : Per dipingere una parete di casa vostra, per prima cosa armatevi di un telo di plastica per proteggere pavimento e altri mobili da possibili macchie. Assicuratevi anche di avere pennelli, rulli e scotch di carta in gran quantità. Prima di cominciare a dipingere dovrete accertarvi che il muro non abbia buchi o altre imperfezioni: in questo caso, riempite i buchi con dello stucco e passate la parete con la carta vetrata. Mettete quindi lungo i ...