Replica Temptation Island | l' appuntamento dell' 8 luglio su Witty e Mediaset Play

(Di martedì 9 luglio 2019) Ieri sera è andata in onda la terza puntata di, la trasmissione dove coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore separandosi in due villaggi diversi per ben 21 giorni. Nel corsodi ieri, i telespettatori hanno potuto osservare un nuovo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo, ma i due sono nuovamente usciti in maniera separata per volontà di quest'ultimo. Per tutti coloro che si fossero persi la messa in onda, è possibile rivedere laattraverso il sito online dio di. Laa terza puntata in streaming online Le puntate disi prospettano sempre più avvincenti: moltee coppie hanno trovatoa affinità con i tentatori e le tentatrici, facendo infuriare i rispettivi fidanzati o fidanzate. Per chi non ha assistito alla puntata di ieri, è disponibile il servizio diche ...

