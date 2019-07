scuolainforma

(Di martedì 9 luglio 2019) Sullail vertice condotto a Palazzo Chigi ieri sera non ha prodotto l’effetto sperato dalla Lega. Le posizioni dei due alleati di governo sono ancora distanti e il presidente Conte ha rinviato il tutto ad una nuova riunione che si terrà giovedì. Di Maio ha già chiarito la posizione del MoVimento 5 Stelle. Senza la garanzia dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) non se ne fa di nulla. L’Italia è una e indivisibile e tale deve rimanere. I timoriNei giorni immediatamente precedenti il vertice di maggioranza che in agenda vedeva il temariforma tanto voluta dagli uomini di Salvini, tutti i sindacati e iavevano già espresso la loro netta contrarietà alla. Applicarla anche allasignificherebbe ampliare l’enorme divario già esistente tra il nord e il sud d’Italia. La bocciatura ...

scuolainforma : Regionalizzazione della scuola: il sondaggio tra i docenti - CacciaDominioni : @profgviesti @cris_cersei @FLCCGIL @UILofficial @CislNazionale io non ho capito in cosa consisterebbe la regionaliz… - fanpage : Regionalizzazione della scuola: che cosa prevede l'iniziativa del governo -