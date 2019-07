Red Dead Online | in arrivo pacco di scorte da esploratore | nuovo abbigliamento e molto

Red Dead Online : pacco di scorte da esploratore - nuovo abbigliamento e molto altro : L’aggiornamento di Red Dead Online di questa settimana premia i più avventurosi con il pacco di scorte da esploratore e introduce il Soprabito Durham, in una minacciosa variante rossa. Inoltre, i giocatori che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con quello di Twitch Prime otterranno dei bonus esclusivi, nell’immediato e in futuro. Continua a leggere per saperne di ...

Josef Fares a ruota libera dal confronto tra God of War e Red Dead Redemption 2 al problema degli utenti che non finiscono i giochi : Non solo dei chiarimenti sulla questione "Fuck the Oscars" ma Josef Fares (Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out) durante un panel del Gamelab di Barcellona si lascia anche andare a delle considerazioni sull'industria e su due dei videogiochi più importanti degli ultimi anni: God of War e Red Dead Redemption 2. "La ragione per cui God of War ha vinto quasi sempre contro Red Dead Redemption 2? Credo perché God of War si prende alcuni rischi ...

Red Dead Online riceve nuovi capi d'abbigliamento - l'emote inchino rispettoso - sconti e molto altro : Rockstar ha svelato attraverso un comunicato stampa ufficiale tutte le novità di Red Dead Online:Questa settimana festeggia l'indipendenza nella vasta frontiera di Red Dead Online con ricompense e bonus per il tuo spirito avventuroso. Ottieni il 30% di denaro e PE bonus in più in tutte le missioni Free Roam insieme a vantaggiosi sconti su alcuni componenti per armi e sul famoso Evans a ripetizione. In più, novità per il catalogo Wheeler, Rawson ...

Red Dead Online : novità di questa settimana : questa settimana festeggia l’indipendenza nella vasta frontiera di Red Dead Online con ricompense e bonus per il tuo spirito avventuroso. Ottieni il 30% di denaro e PE bonus in più in tutte le missioni Free Roam insieme a vantaggiosi sconti su alcuni componenti per armi e sul famoso Evans a ripetizione. In più, novità per il catalogo Wheeler, Rawson & Co., come la nuova emote “Inchino rispettoso”, ...

Red Dead Online celebra il Giorno dell’Indipendenza - tante iniziative in game : A distanza di numerosi mesi dalla sua release, Red Dead Online non smette di certo macinare numeri importanti. La componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2 continua nella sua marcia inarrestabile, con migliaia e migliaia di cowboys digitali che quotidianamente affollano le lande videoludiche del selvaggio West. Un affetto che ovviamente non nasce di certo dal nulla quello verso Red Dead Online. Tanti i contenuti proposti dagli addetti ...

Grand Theft Auto Online e Red Dead Online : Come ottenere Bonus esclusivi : Rockstar è lieta di fare squadra con Twitch Prime per collaborare a un programma che avrà inizio questo mese. Questo programma garantisce ai membri del Social Club e agli iscritti a Twitch Prime ricompense di gioco gratuite, Bonus e sconti esclusivi sia per GTA Online sia per Red Dead Online per molti mesi a venire. Twitch Prime è un’esperienza premium su Twitch compresa con l’abbonamento a Amazon Prime e ...

Red Dead Online : i giocatori hanno scoperto un mondo che si estende oltre la mappa : In alcuni giochi è possibile, attraverso qualche trucco, uscire dalla mappa principale. Tuttavia molti di questi non presentano a volte nemmeno nessuna texture; ma questo non è il caso di Red Dead Online.All'interno di questa modalità, come riporta Comic Book, un gruppo di sviluppatori chiamato "The Grannies" è riuscito a sfuggire ai confini della mappa usando un noto problema tecnico del gioco. In questo modo sono riusciti a scoprire un mondo ...

Red Dead Online si aggiorna con novità per il catalogo Wheeler - Rawson & co. e non solo : Il catalogo Wheeler, Rawson & co. in Red Dead Online riceverà alcune novità tra cui sconti, bonus, e molto altro ancora per un periodo limitato.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Rockstar per tutti i dettagli sulle promozioni in arrivo: Leggi altro...

Red Dead Online : Sconti - Bonus e novità nel catalogo : L’aggiornamento di Red Dead Online di questa settimana porta tanti nuovi contenuti sia per PlayStation 4 che per Xbox One, tra cui nuovo abbigliamento, Bonus sui PE per le Carte abilità e tanto altro. Il brutale Tomahawk antico arriva oggi su Xbox One insieme all’azione adrenalinica della Resa dei conti Niente sprechi: Tomahawk antico. In questa modalità, precedentemente in accesso anticipato ...

Il director di Bond 25 sta rallentando le riprese per giocare a Red Dead Redemption 2? Ecco la sua risposta : Il director di Bond 25, il nome provvisorio del nuovo film di 007, insiste che le riprese non stanno andando a rilento a causa della sua passione per i videogiochi e in particolare per Red Dead Redemption 2.Come riporta Eurogamer.net, questa settimana i tabloid hanno accusato Cary Joji Fukunaga di aver rallentato i lavori, lasciando in attesa le crew per ore e ore, per giocare al celebre titolo di Rockstar.In risposta, Fukunaga ha pubblicato un ...

Red Dead Redemption 3 potrebbe non avere tempi di sviluppo lunghissimi? : Pensare anche solo di immaginare un Red Dead Redemption 3, al giorno d'oggi, è pura utopia. A distanza di solo una manciata di mesi dal secondo capitolo della serie targata Rockstar Games (approdato sugli scaffali, lo ricordiamo, durante gli ultimi giorni del mese di ottobre dello scorso anno) non si può di certo pretendere la luna dal team di sviluppo. A maggior ragione se si pensa che Red Dead Redemption 2 non è di certo soltanto ...

Red Dead Online : iniza l'ultima settimana per i pacchi di scorte speciali : Red Dead Online da il via all'ultima settimana per i pacchi di scorte per il rango 10 e 20, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli sui bonus: Chi deve ancora raggiungere il rango 10 e 20 in Red Dead Online avrà tempo fino al 24 giugno per arrivarci e ottenere un paio di pacchi di scorte speciali, ricchi di preziose munizioni e provviste. Tutti i giocatori che raggiungeranno almeno il rango 10 riceveranno dei ...

Red Dead Online : Ultima settimana per i pacchi di scorte speciali : Chi deve ancora raggiungere il rango 10 e 20 in Red Dead Online avrà tempo fino al 24 giugno per arrivarci e ottenere un paio di pacchi di scorte speciali, ricchi di preziose munizioni e provviste. Tutti i giocatori che raggiungeranno almeno il rango 10 riceveranno dei formidabili articoli per la caccia tra cui esche per la selvaggina, 20 frecce per selvaggina piccola che ti aiuteranno a uccidere in maniera pulita gli animali ...

Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 tra Redenzione e seconde chance (video) : Alla fine il momento tanto atteso è arrivato: Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 e manda in tilt il pubblico della serie. Il mitico personaggio che ha il volto di Austin Amelio avrà finalmente l'occasione di essere sfruttato al meglio mostrando un altro lato del suo carattere lontano da Negan, dalla violenza dei Salvatori e da tutto quello che è successo nella serie madre. Proprio Daryl gli ha dato l'occasione di giocarsi al meglio una ...