Rai 2 Autunno 2019 | lo stargate di Freccero tra passato e futuro | da Arbore allo spin-off

Palinsesti Rai Autunno 2019 : tutti i programmi - conduttori e dichiarazioni (conferenza stampa) : [live_placement] prosegui la letturaPalinsesti Rai autunno 2019: tutti i programmi, conduttori e dichiarazioni (conferenza stampa) pubblicato su TVBlog.it 09 luglio 2019 15:03.

Palinsesti Rai 1 - autunno 2019 : Rai 1 Rai 1 ha presentato i Palinsesti autunnali per la stagione tv 2019/2020. Al Portello, a Milano (qui la conferenza stampa minuto per minuto), la direttrice Teresa De Santis ha ufficialmente svelato la programmazione prevista da settembre, dove spiccano poche novità sul fronte programmi e molte, invece, su quello relativo alle conduzioni. Palinsesti Rai 1, autunno 2019: daytime LUNEDI/VENERDI – La nuova stagione di Rai 1 partirà il 9 ...

Rai 1 Autunno 2019 - novità e conferme : nuove puntate di Ulisse - Venier e Ruggeri in prima serata : La presentazione dei palinsesti Rai conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e non stupisce per contenuti. I palinsesti Rai Autunno 2019 - Inverno 2020 sono all'insegna del valzer dei conduttori: poche novità, molte conferme, qualche cambio di conduzione, con Rai 2 più diretta verso il ridisegno della propria linea editoriale (come promesso da Freccero), Rai 1 in cerca di una quadra e Rai 3 che procede spedita e con le idee chiare ...

Rai 1 Autunno 2019 tra novità e conferme : nuove puntate di Ulisse - Venier e Ruggeri in prima serata : La presentazione dei palinsesti Rai conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e non stupisce per contenuti. I palinsesti Rai Autunno 2019 - Inverno 2020 sono all'insegna del valzer dei conduttori: poche novità, molte conferme, qualche cambio di conduzione, con Rai 2 più diretta verso il ridisegno della propria linea editoriale (come promesso da Freccero), Rai 1 in cerca di una quadra e Rai 3 che procede spedita e con le idee chiare ...

Palinsesti Rai Autunno 2019 in diretta : le novità della prossima stagione : La Rai presenta il suo palinsesto autunno-Inverno 2019 agli investitori pubblicitari e alla stampa oggi, martedì 9 luglio. Per la prima volta dopo anni, la presentazione si svolge solo a Milano e non a Roma, sede 'istituzionale', della Tv di Stato.prosegui la letturaPalinsesti Rai autunno 2019 in diretta: le novità della prossima stagione pubblicato su TVBlog.it 09 luglio 2019 09:56.

Palinsesti Rai Autunno : chiude Mezzogiorno in famiglia - Fazio trasloca su Rai2 : I nuovi Palinsesti Rai per la stagione tv 2019-2020 si preannunciano ricchi di colpi di scena e di grandi novità che riguardano sia il prime time che il daytime. Tra graditi ritorni e numerose conferme, ci sarà spazio anche per delle nuove produzioni che vedremo in onda nel corso della stagione autunnale delle tre reti della Tv di Stato. Confermatissima la presenza di Mara Venier, che raddoppierà il suo impegno sulla rete ammiraglia Rai mentre ...

NCIS 16 torna su Rai2 a settembre - un autunno a tutto crime con FBI e Criminal Minds 14 : NCIS 16 torna su Rai2 a settembre 2019: la programmazione in prima tv della serie con protagonista Mark Harmon è stata interrotta a giugno e riprenderà con la seconda parte inedita alla fine dell'estate. Come NCIS, è in pausa anche FBI, che è stata trasmessa da Rai2 ogni domenica con un episodio a settimana in prima serata a seguito del più longevo procedural di CBS. Entrambe le serie torneranno in onda in autunno con i restanti episodi ...

Anticipazioni palinsesti Rai Autunno 2019-20 : Antonella Clerici esclusa dal prime time : Trapelano Anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-2020 del gruppo Rai, la quale si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. In molti si chiedono cosa ne sarà di Simona Ventura dopo il ritorno in punta di piedi nella tv di Stato, ma anche chi condurrà il Festival di Sanremo e quali sono i nuovi progetti televisivi che avranno come protagonista lo showman siciliano Fiorello. Occhi puntati anche su Antonella ...

BOOM! Rai 1 - autunno 2019 : la striscia economica della Setta verso la soppressione. Si allunga Uno Mattina : Monica Setta Monica Setta avrebbe voluto rivelare tutto, ma proprio tutto, dell’economia nostrana in una striscia quotidiana in onda su Rai 1, tra Uno Mattina e le Storie Italiane di Eleonora Daniele. E invece no. Sembra che la direttrice di Rai 1, ancora al lavoro per i palinsesti della stagione 2019/2020, stia optando per un opportuno dietrofront all’ultimo minuto. Possiamo anche anticiparvi che, al momento, è previsto ...

Anticipazioni Palinsesti Rai Autunno : stop per la Clerici - Amadeus in pole per Sanremo : Cosa vedremo sulle reti Rai nel corso della prossima stagione televisiva autunnale? È questa la domanda che si pongono i tantissimi spettatori, curiosi di scoprire quelle che saranno le novità proposte da mamma Rai a partire dal mese di settembre 2019. Una nuova stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti in prima serata, ma anche di ritorni importanti come nel caso di Fiorello che sarà protagonista di uno show sulla rete ammiraglia Rai. I ...

Palinsesti Rai Autunno - le prime novità : Fabio Fazio via da Raiuno - ritorna Fiorello : Fervono i preparativi per i Palinsesti della prossima stagione televisiva autunnale delle reti Rai e tante saranno le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Le prime anticipazioni di queste ore riguardano in particolar modo Fabio Fazio, il quale non condurrà più il suo talk show nel prime time domenicale della rete ammiraglia, ma anche il ritorno dello showman per eccellenza, Fiorello. Occhi puntati anche sul ...

Rai1 - la domenica in prima serata la fiction : ecco quali nell'autunno 2019 (Anteprima Blogo) : È notizia di oggi (fonte: il settimanale Chi) lo spostamento di Live - Non è la d'Urso dal mercoledì alla domenica (per lasciare la serata libera alla Champions League?). La conduttrice si troverà di fronte competitor sulla carta molto forti: su Rai2 ci sarà Fabio Fazio con Che tempo che fa, su La7 dovrebbe esserci Non è l'Arena di Massimo Giletti (che non ha ancora annunciato le sue intenzioni per il futuro, è in scadenza di contratto con ...

BOOM! Rai - autunno 2019 : Mara Venier torna a Domenica In e approda in prima serata durante le strenne : Mara Venier Sembra fatta ma ci sono ancora alcuni tasselli da sistemare. Mara Venier, complici gli ottimi risultati della sua Domenica In nella stagione appena conclusa, tornerà al timone del contenitore festivo di Rai 1 anche nella stagione 2019/2020. Si discute -pare- soltanto della durata: il direttore di Rai 1 vorrebbe che lo show tornasse alla durata tradizionale (con chiusura alle 18.45), mentre la Venier vorrebbe mantenere lo status quo, ...

Rai3 autunno 2019 : Corrado Augias verso addio da Quante storie - soppresso daily Chi l'ha visto - tornano Carrà - Leosini e Dandini (Anteprima Blogo) : A inizio luglio il Cda della Rai sarà chiamato ad approvare i palinsesti autunnali presentati dai direttori di rete. Oggi su Blogo proviamo ad anticipare alcuni dettagli della programmazione di Rai3, guidata da Stefano Coletta.Secondo quanto ci risulta, sarebbe confermata la soppressione della striscia quotidiana di Chi l'ha visto?, fino alla questa stagione in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11.30. Dopo Agorà e Mi Manda Raitre, alle ore ...