Raggi | incontro proficuo | ci incontreremo di nuovo con Conte

Roma : Raggi - ‘con Conte incontro proficuo - tante opportunità di rilancio’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto lungo e proficuo. Abbiamo parlato a lungo non solo dei poteri speciali per Roma, ma anche delle tante opportunità di rilancio, anche in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo di nuovo a breve”. Il premier “mi è sembrato molto interessato e disponibile… insomma, c’è tanto lavoro da fare”. Così la ...

Roma : Raggi - 'con Conte incontro proficuo - tante opportunità di rilancio' : Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "E' stato un incontro molto lungo e proficuo. Abbiamo parlato a lungo non solo dei poteri speciali per Roma, ma anche delle tante opportunità di rilancio, anche in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo di nuovo a breve". Il premier "mi

Costa : incontro con Raggi e Di Maio per fare punto su strategia rifiuti : Roma – “Questa mattina ho incontrato il vicepremier Luigi Di Maio e la sindaca di Roma Virginia Raggi: ci siamo confrontati sulla vicenda dei rifiuti condividendo strategia e visione di medio e lungo periodo. Poi, con il vicepremier, abbiamo fatto il punto su alcuni temi che vedono i nostri ministeri lavorare insieme, come la recente firma del decreto Fer1”. Lo precisa il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in merito ...

Fiorentina - incontro a Milano tra i fratelli Della Valle e Commisso : si lavora per Raggiungere il closing : I fratelli Della Valle hanno ricevuto Rocco Commisso presso la sede Tod’s di Milano, le parti lavoreranno per chiudere la cessione del club E’ iniziato poco prima dell’una il vertice tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso, interessato all’acquisto Della Fiorentina. L’imprenditore italo-americano è arrivato domenica in Italia, preceduto dal suo braccio destro Joe Barone per definire gli ultimi dettagli ...