Quell’estate del 2000 | tre nomi per sognare

(Di martedì 9 luglio 2019) Samuel, Emerson, Batistuta. Devo confessare che da settimane ormai nella mia mente rimbalzano di continuo questi tre. Effetti della calura estiva sempre più opprimente per chi è ancora impegnato tra scartoffie come il sottoscritto? Non proprio, o almeno non solo. Più penso e rifletto sull’ipotetico trio di nuovi acquisti azzurri Manolas, James Rodriguez ed Icardi ( Lozano va bene uguale, sia chiaro) e più la mia mente va sempre lì: Samuel, Emerson, Batistuta. Perché proprio loro? Beh perché da buon sognatore le analogie con quello che accadde nella famosa estate delsulla sponda giallorossa assomiglia molto a quello che potrebbe accadere quest’anno al Napoli. Ed infatti anche quella Roma era alla seconda stagione in panchina con un top coach guarda caso ex Milan, Fabio Capello: esattamente come per l’Ancelotti attuale a Napoli. Dopo un anonimo sesto posto nella sua prima ...

