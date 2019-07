Quanti migranti arrivano davvero in Italia con le ong?

ong>migranti

(Di martedì 9 luglio 2019) La Sea Watch (foto: FEDERICO SCOPPA/AFP/Getty Images) Lunedì 8 luglio il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha convocato una riunione del Comitato di ordine e sicurezza per trovare un modo per fermare leed evitare che portino iong> soccorsi in mare inong>. Secondo quanto riportano diverse testate, tra cui Repubblica, ci sarebbero varie ipotesi al vaglio: l’invio di dieci motovedetteong>ne alla cosiddetta Guardia costiera libica (“cosiddetta” perché diversi report ne hanno evidenziato il carattere evanescente e disorganizzato, come accade a molte istituzioni libiche), accordi con la Tunisia per ridurre le partenze, l’utilizzo di radar e, soprattutto, lo schieramento di navi militari in acqueong>ne per impedire fisicamente l’ingresso e l’avvicinamento delle. Difficilmente, però, queste misure riusciranno a fermare l’arrivo di ...

