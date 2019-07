Pronostico Senegal vs Benin | Coppa d’Africa 10-07-2019 e Formazioni

Pronostico Uganda vs Senegal - Coppa d’Africa 05-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Uganda-Senegal, venerdì 5 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nella seconda partita degli ottavi di finale in programma sabato 5 luglio si affrontano l’Uganda e il Senegal. L’Uganda si è classificato al secondo posto nel gruppo A con 4 punti, alle spalle dei padroni di casa dell’Egitto. Dopo il successo all’esordio con la ...

Pronostico Kenya vs Senegal - Coppa d’Africa 01-07-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo C, analisi, formazioni e Pronostico di Kenya-Senegal, lunedì 1 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’ultima giornata del gruppo C si chiude con la sfida tra Kenya e Senegal che può valere il secondo posto. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Algeria per 2-0, il Kenya ha tre punti per aver battuto la Tanzania con un rocambolesco 3-2. La squadra di Sébastien Migné, per avere la ...

Pronostico Senegal vs Algeria - Coppa d’Africa 27-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo C, analisi e Pronostico di Senegal-Algeria, giovedì 27 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Senegal-Algeria è senza dubbio il big match del gruppo C e quello che deciderà il primo posto. I Leoni della Teranga hanno iniziato con il piede giusto la Coppa d’Africa, battendo la modesta Tanzania per 2-0 con due guizzi di Keita Balde al 28′ e Diatta nella ripresa. Identico risultato per ...

Pronostico Senegal vs Tanzania - Coppa d’Africa 23-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di Senegal-Tanzania, domenica 23 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Avversario abbordabile per il Senegal all’esordio. Sadio Mané e compagni affrontano la Tanzania, la squadra più debole, secondo i bookmakers, tra tutte le ventiquattro qualificate per la Coppa d’Africa 2019. I Leoni della Teranga, invece, sono i principali candidati alla vittoria finale insieme ...

Pronostico Corea del Sud vs Senegal - Quarti di Finale Mondiale U-20 08-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Corea del Sud-Senegal, Quarti di Finale Mondiale U-20; Sabato 8 Giugno, ore 20.30Mondiale U-20 / Corea / SENAGAL / Pronostico / Analisi – Il match che chiuderà i Quarti di Finale che si disputerà allo Stadion Miejski w Bielsku-Bialej, vedrà la Corea del Sud contro il Senegal.Come arrivando le due squadre?Corea / Mondiale U-20 / Senegal – I padroni di casa arrivano dalla vittoria incredibile ...