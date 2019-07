Pronostico Nigeria vs Sudafrica | Coppa d’Africa 10-07-2019 e Formazioni

Pronostico Nigeria vs Camerun - Coppa d’Africa 06-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Nigeria-Camerun, sabato 6 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Con la fase a gironi già in archivio, la Coppa d’Africa entra nel vivo con gli ottavi di finale e una grande sfida tra Nigeria e Camerun. La Nigeria, dopo due mancate qualificazioni, si è classificata al secondo posto nel gruppo B, alle spalle del sorprendente Madagascar. Le Super ...

Pronostico Madagascar vs Nigeria - Coppa d’Africa 30-06-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo B, analisi, Formazioni e Pronostico di Madagascar-Nigeria, domenica 30 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Siamo giunti alla terza e ultima giornata del gruppo B di Coppa d’Africa, dove all’Alexandria Stadium si sfideranno Madagascar e Nigeria per il primo posto. Il Madagascar, all’esordio assoluto, è una delle rivelazioni del torneo e ha conquistato 4 punti dopo aver pareggiato ...

Pronostico Nigeria vs Guinea - Coppa d’Africa 26-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo B, analisi e Pronostico di Nigeria-Guinea, mercoledì 26 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.La Nigeria, a fatica, ha avuto la meglio nella partita d’esordio con il Burundi grazie a un gran gol di Ighalo, subentrato a Onuachu nella ripresa. La Guinea, invece, è reduce da uno spettacolare 2-2 con il Madagascar. Il pareggio è arrivato con un rigore trasformato da Francois Kamano.Come arrivano ...

Ottavi di finale Germania Nigeria : Pronostico ed info : Va in scena oggi alle 17:30 la prima sfida valida per gli Ottavi di finale del mondiale di Francia 2019. Germania Nigeria.Ottavi di finale Germania Nigeria. Il mondiale entra nella fase ad eliminazione diretta.Allo Stade des Alpes di Grenoble si scontrano la potenza tedesca e la cenerentola africana.Nel calcio nulla è scontato ma in questa partita tutto pende a favore delle ragazze teutoniche. Troppa la differenza sia tecnica che tattica e ...

Pronostico Nigeria vs Burundi - Coppa d’Africa 22-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di Nigeria-Burundi, sabato 22 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio in Coppa d’Africa per Nigeria e Burundi, in un girone come quello B che comprendente Guinea e Madagascar. E’ un confronto inedito per il calcio africano in quanto le due Nazionali non si sono mai affrontate nella loro storia.Come arrivano Nigeria e Burundi?La Nigeria è una delle favorite e ha già ...

Mondiali femminili : Pronostico Nigeria Corea del Sud : La seconda giornata del Gruppo A potrebbe già fornire delle sentenze in ottica primo e ultimo posto.Non è semplice fornire un pronostico della partita Nigeria Corea del Sud. La sfida tra le due squadre è probabilmente l’unica occasione che hanno le due nazionali per proseguire il sogno Mondiale.Nigeria Corea del Sud. Grenoble, Stade des Alpes ore 15:00.I 3 punti in palio saranno fondamentali per dare un senso all’ultima partita. ...