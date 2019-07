Profumi estivi | cinque nuove fragranze maschili

gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Secondo la casaera Diptyque «le materie prime sono per un profumo quello che i pigmenti e i colori sono per la pittura». Una determinata nota olfattiva riesce, infatti, a dare una specifica sfumatura all'intera composizione, sorprendendo chi la vaporizza sul corpo. Perché è vero: tra oltre un trilione didiversi, solo pochi riescono a rappresentare noi stessi. E l’olfatto è uno dei sensi più forti e sviluppati, che ci consente di distinguere quello che ci piace o meno. Questo perché ogni accordo ha uno specifico impatto sulle nostre emozioni e ha il potere di raccontare molto della nostra personalità, senza troppi giri di parole. Da uno studio, eseguito dall'azienda Initial in collaborazione con il brand Premium Scenting, era infatti emerso che la correlazione tra personene influenza la ...

