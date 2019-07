Primo giorno di ritiro da incubo per Icardi e Nainggolan | così l’Inter disperde un

Inter - Primo giorno di ritiro da incubo per Icardi e Nainggolan : Conte li esclude dalle esercitazioni tattiche : Il nuovo allenatore nerazzurro ha escluso dagli allenamenti tattici e dalle partitelle sia Icardi che Nainggolan, ormai fuori dal progetto tecnico Ciò che gli era stato promesso si è avverato, Mauro Icardi e Radja Nainggolan hanno cominciato a respirare il clima di ‘esclusione’ paventato da Conte e Marotta alla vigilia del ritiro di Lugano. Miguel MEDINA / AFP Già dal primo giorno di allenamenti la situazione è apparsa subito ...

Inter - Gagliardini commenta il Primo giorno di lavoro : “abbiamo iniziato davvero forte - c’è voglia di lavorare” : Il centrocampista nerazzurro ha parlato al termine del primo giorno di allenamento, esprimendo le proprie sensazioni Il raduno di Lugano è cominciato in maniera positiva per Roberto Gagliardini, Intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare la prima giornata di lavoro agli ordini di Antonio Conte. Lapresse Ottime sensazioni e tanta voglia di faticare per il centrocampista nerazzurro, felice di aver trovato un nuovo allenatore e nuovi ...

Nel Primo giorno di raduno - Conte ha avuto un faccia a faccia con Icardi e Nainggolan - ecco cosa si sono detti : Sportmediaset ha riportato la notizia di un faccia a faccia tra Mauro Icardi Radja Nainggolan e il neo allenatore Antonio Conte. Il mister ha chiarito con loro me la situazione per evitare qualsiasi tipo di problema. I due, come ammesso dallo stesso Beppe Marotta nella recente intervista concessa a Sky Sport, sono considerati fuori dal progetto nerazzurro e quindi costretti ad attendere i risvolti sul mercato, la società è stata chiara in ...

Gigi Buffon torna alla Juve - Primo giorno di visite mediche : La parata più bellaIl mega gelatoIl diploma taroccoUn'altra strepitosa parataIl numero 88La maglia di SupermanLa frittatonaL'attaccamento alla magliaLa sigarettinaParata da «quasi» Pallone d'OroLa love storyLa love story bisUn balzo senza tempoIl gol/non golL'esultanzaIl miracolo inutileLa crisi depressivaLa fedeLa sfuriataLe lacrimeÈ fatta. Dopo una stagione al Paris Saint Germain Gigi Buffon è tornato al suo primo grande amore: la Juventus. Il ...

[FOTO]Casillas di nuovo in campo : “Si torna a lavoro - Primo giorno” : Iker Casillas torna ad allenarsi. Dopo l’infarto che lo aveva colpito il primo maggio durante un allenamento, il portiere spagnolo ha ripreso a lavorare sul campo. Il 38enne è ancora del Porto: il contratto scadrà a giugno 2020. La sua soddisfazione in un tweet: Vuelta al trabajo. Primer día. @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2019 Tutto il mondo applaude quest’uomo per il suo ...

Badminton - European Games 2019 : un oro ed un argento per la Gran Bretagna nel Primo giorno di finali : Assegnati i primi due titoli del Badminton agli European Games di Minsk: nel doppio maschile trionfano i britannici Christopher Langridge/Marcus Ellis, mentre nel doppio femminile titolo alle olandesi Cheryl Seinen/Selena Piek. Domani conclusione delle gare con le finali nel doppio misto e nei singolari. Doppio maschile – finalissima Christopher Langridge/Marcus Ellis (Gran Bretagna, 2) b. Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup (Danimarca, 1) ...

Austria : caldo e bandiere rosse nel Primo giorno in pista : La seconda sessione di prove libere del GP d’Austria è stata interrotta da due bandiere rosse per gli incidenti di Max Verstappen e Valtteri Bottas. Il Red Bull Ring è un tracciato esigente e che richiede la massima precisione. Non si sono verificati episodi di graining in FP1 e FP2, su nessuna mescola. Situazione d’equilibrio […] L'articolo Austria: caldo e bandiere rosse nel primo giorno in pista sembra essere il primo su ...

William e Kate ci saranno il Primo giorno di scuola di Charlotte? - : Francesca Rossi Il prossimo autunno Charlotte inizierà la scuola, ma c’è possibilità che il principe William e Kate impegnati in un viaggio ufficiale in Asia, non siano presenti Il prossimo autunno il principe William e Kate compiranno un tour ufficiale in Asia. A dare la notizia è il Daily Mail, secondo il quale i duchi di Cambridge toccheranno anche alcuni Paesi del Commonwealth. Per ora, come spiega Marie Claire.com si sa molto ...

Fiorentina - l’effetto Commisso si fa sentire : boom di abbonamenti nel Primo giorno di vendita : L’effetto Commisso si fa già sentire. Nel primo giorno di apertura della campagna abbonamenti della Fiorentina per la Stagione 2019/20 sono già stati venduti più di 1000 tagliandi. La società viola ricorda che è possibile acquistare il titolo di accesso per 20 partite della prossima stagione (19 di campionato + la prima di Coppa Italia) presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e, dal 6 al 20 luglio, ...

Lidl fonda il suo operatore virtuale e sbarca in Svizzera : oggi il Primo giorno di attività : Lidl punta con decisione il mercato della telefonia. La catena tedesca ha lanciato oggi in Svizzera il proprio operatore virtuale Lidl Connect L'articolo Lidl fonda il suo operatore virtuale e sbarca in Svizzera: oggi il primo giorno di attività proviene da TuttoAndroid.

Andrea Montis in radio con il Primo singolo “Stare un giorno a Las Vegas” - estratto dal nuovo album “Provo a convincermi” : ALL MUSIC NEWS Andrea Montis in radio con il primo singolo “Stare un giorno a Las Vegas”, estratto dal nuovo album “Provo a convincermi” “Stare un giorno a Las Vegas”, in streaming e digital download, dal 21 Giugno on air in radio il primo singolo di Andrea Montis, su etichetta On the set, prodotto,arrangiato e scritto dallo stesso cantautore sardo. Andrea: -Stare un giorno a Las Vegas è un viaggio intrapreso con la pretesa di ...

Buongiorno e Buon Primo giorno d’Estate : le IMMAGINI e le GIF più belle per la celebrare la Stagione estiva : Oggi, 21 giugno 2019, inizia ufficialmente la Stagione estiva, astronomicamente parlando: è il solstizio d’estate, una data molto attesa, simbolo dell’inizio di una Stagione di sole, caldo e di vacanze. E’ un’ottima occasione per fare gli auguri di Buon Primo Giorno d’estate, augurare il BuonGiorno alle persone care: proponiamo in alto nella gallery una selezione di IMMAGINI e GIF da inviare oggi, nel principio ...

