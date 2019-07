Povero Pinocchio | la storia alternativa del burattino in ristampa

tvzap.kataweb

(Di martedì 9 luglio 2019) La fiaba diè di quelle che non si scordano mai, per il 20esimo anniversario la casa editrice Star Comics ha ridato alle stampe la graphic noveldi un bambino di legno. L’opera prima a fumetti di Alessandro Bilotta e Emiliano Mammucari che con questaesordivano insieme nel 1999. La nuova edizione, rimasterizzata e ricca di contenuti extra che ne raccontano la lavorazione consente ancora una volta di apprezza la poesia e la modernità di unasenza tempo. Da allora i due autori ne hanno fatta di strada (Bilotta è l’autore del pluripremiato Mercurio Loi, Mammucari il creatore della fortunata serie Orfani), ma “” resta, per molti versi, il primo manifesto di una generazione che non ha voluto piegarsi a schemi e formule già pronte. Il nuovo volume sarà distribuito in due versioni – standard e deluxe, ...

