Perché le raccomandazioni europee all’Italia ci dicono che il meglio è passato

ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma. Il peggio non è, è stato solo rinviato. E il confronto-scontro con l’Europa si ripresenterà in autunno in maniera più intensa rispetto agli ultimi mesi, visto che in ballo c’è una correzione dei conti molto più consistente. Il governo è riuscito, con una manovra correttiva in extremis,

about_big_data : RT @albertomaldino: Big data: quali regole per governare benefici e rischi dell’economia digitale: Le raccomandazioni di policy fornite dal… - albertomaldino : Big data: quali regole per governare benefici e rischi dell’economia digitale: Le raccomandazioni di policy fornite… - jeanontwitt : @bottari12 Di certo il tipo di migranti che arrivano non pretende di sostituire i laureati che da qui scappano perc… -