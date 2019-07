Pentathlon | Mondiali junior 2019 | tutte qualificate alla finale della gara individuale le

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni in vistaprovafemminile deiesdimoderno in corso di svolgimento a Drzonkow in Polonia.le nostre atlete al via, Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro), infatti, si sono classificate in maniera decisamente brillante in vistache si disputerà nella giornata di giovedì. Andiamo a scoprire i risultati dei due raggruppamenti nei quali erano state suddivise le atlete. Nel Gruppo A il miglior risultato lo ha centrato la britannica Georgia Hannam con 980 punti, davantirussa Adelina Batulina con 977, quindi terza la coreana Nauen Park con 975. Quarta posizione per la russa Ksenia Fraltsova con 974 davantinostra Alice Rinaudo che chiude con 972. Sesta posizione per la polacca ...

