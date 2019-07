Parco Nazionale dell’Aspromonte | con la pista da skate completato il nuovo “Spazio Sport”

E' morta Yoga - l'orsa famosa per le sue scorribande nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo : L'Aquila - E' morta a 30 anni, "età assolutamente rilevante per un orso", scrive il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, l'orsa Yoga, famosa per le scorribande nei paesi del Parco. Dopo un lungo periodo nell'area faunistica di Villavallelonga, da agosto 2017 era ospitata nel Centro Visite di Pescasseroli; sono stati i custodi a trovarla senza vita domenica mattina. Nel 2018 Yoga aveva subìto un ...

“Aree Protette Calabresi e Turismo Sostenibile” : il Parco Nazionale della Sila chiude il ciclo di appuntamenti : Venerdì 5 luglio, presso il Parco Old Calabria-Torre Camigliati (Camigliatello Silano), alle 15.30 si chiuderà il ciclo di incontri dedicati alle “Aree Protette Calabresi e Turismo Sostenibile”, che, nelle scorse settimane, ha già fatto tappa a Scilla, Serra San Bruno e Castrovillari. Protagonista assoluto dell’evento sarà, dunque, il Parco Nazionale della Sila, oggetto – “al pari delle altre Aree Protette Calabresi” – degli interventi di ...

Animali : morta Yoga - l’orsa simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo : L’orsa Yoga è stata ritrovata morta dai custodi del Centro visite del Parco nazionale d’Abruzzo a Pescasseroli, nella mattinata di ieri. Aveva 30 anni, età assolutamente rilevante per un orso, ed era diventata famosa a fine anni ’90 per le sue scorribande nei paesi del Parco. Dopo avere passato un lungo periodo nell’Area faunistica di Villavallelonga, era stata ospitata presso il Centro visite di Pescasseroli ...

Il doodle di Google per celebrare il Parco Nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa [GALLERY] : Google celebra oggi, 30 Giugno 2019, il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa con un bellissimo doodle visibile nelle Filippine, nel Regno Unito, in Irlanda, Islanda e in Israele, nel giorno del 20° anniversario dell’inserimento del Parco nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Il Parco si trova sull’isola di Palawan, nelle Filippine, ed è oggi una delle più ambite mete turistiche per gli amanti ...

Sulla cima di Montenero alla ricerca della preziosa fauna selvatica del Parco Nazionale della Sila [FOTO] : Montenero è il secondo monte più alto della Sila posto a 1880 m e guarda Botte Donato che è la cima più alta e supera di poche decine di metri quella che per antonomasia è una delle più caratteristiche montagne di tutto l’altopiano della Sila. Per un pomeriggio intero e fino alle 22, l’ornitologo Gianluca Congi, accompagnato per l’occasione da Antonio Iantorno, studioso di mammiferi, si sono recati su vari versanti della grande ...

Sabaudia - taniche di benzina davanti a sede Parco Nazionale del Circeo : Il gesto intimidatorio, secondo gli investigatori, è legato ai controlli anti abusivismo sul lungomare

Giornata internazionale della giraffa : domenica al BioParco ‘un animale da record’ : Roma – domenica 23 giugno, in occasione della Giornata internazionale della giraffa il Bioparco di Roma organizza la Giornata evento dal titolo: ‘giraffa, un animale da record!’. Il piu’ alto mammifero terrestre detiene tanti primati: l’altezza, il numero di vertebre, la lunghezza della lingua ed il peso del cuore, per questo la giraffa e’ uno degli animali piu’ carismatici della fauna africana. Queste e ...

Pericoli per l'orso - Wwf sollecita enti Segnalati 37 pozzi e vasche nel Parco Nazionale d'Abruzzo : L'Aquila - Individuate 37 strutture potenzialmente pericolose per l'Orso bruno marsicano in 16 Comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm): si tratta di vasche, pozzi e serbatoi censiti dal Servizio di sorveglianza nell'area del Parco e nella Zona di Protezione Esterna. Un controllo necessario dopo che, nel novembre 2018, un'orsa e due cuccioli erano annegati in una vasca di raccolta dell'acqua ...

Parco Nazionale del Vesuvio : al via la campagna anti incendi boschivi : Riunione organizzativa presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio nel Palazzo Mediceo di Ottaviano (Napoli) in vista della stagione di massimo rischio per gli incendi boschivi: il Parco ha confermato i due presidi fissi dei Vigili del Fuoco a Terzigno (Napoli) e a Ercolano (Napoli). L’impianto di videosorveglianza gestito dai Carabinieri Forestali, già attivo la scorsa stagione, nei prossimi giorni sarà ulteriormente ...

Calabria alla scoperta della biodiversità : il 15 Giugno alla ricerca di specie aliene nel Parco Nazionale dell’Aspromonte : Un bioblitz nel Parco Nazionale dell’Aspromonte,una esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. Bioblitz,ovvero blitz per la biodiversità, cioè un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando ...

14 leoni in fuga dal Parco Nazionale Kruger - in Sudafrica : autorità lanciano l’allarme : Sfruttando una via di fuga nella recinzione dell'enorme Parco Nazionale Kruger, in Sudafrica, un gruppo di 14 leoni è ora in libertà e sta mettendo a repentaglio la vita delle persone. I ranger intendono catturarli e riportarli nel Parco, anche se si valutano altre opzioni. Il giorno prima un leopardo fuggito aveva ucciso un bimbo di due anni.