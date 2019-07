Palinsesti Rai2 2019 20 | Simona Ventura verso Music Farm?

lanostratv

(Di martedì 9 luglio 2019)regina di: condurrà anche? Questa mattina il blog TvBlog.it ha lanciato un’incredibile indiscrezione che ha acceso immediatamente gli animi sui social. Di cosa si tratta? In pratica pare checondurrà la prossima edizione disu Rai Due. Il programma, sempre in base a quanto riportato dal portale televisivo, dovrebbe andare in onda nel 2020. Al momento della presentazione deidi Rai 2– 2020 è stato confermata parzialmente questa voce. Difatti è stato rivelato checondurrà il prossimo anno sulla seconda rete nazionale un programmaale non ben definito. Che sia proprio? Ovviamente i fan della popolare conduttrice lo sperano ardentemente.torna su Rai Due con? Il like di lei conferma il rumor Come detto pocanzi, il blog TvBlog.it ha rivelato che ...

dade494 : RT @Giovanni_Dif: 2018: Foa presidente, filogovernativi assunti 2019: Diretta streaming palinsesti abolita 2020: Ritorno annunciatrici 2021… - MaurizioAlba : RT @Giovanni_Dif: 2018: Foa presidente, filogovernativi assunti 2019: Diretta streaming palinsesti abolita 2020: Ritorno annunciatrici 2021… - Frankartoon : RT @Giovanni_Dif: 2018: Foa presidente, filogovernativi assunti 2019: Diretta streaming palinsesti abolita 2020: Ritorno annunciatrici 2021… -