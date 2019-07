Palinsesti Rai | Mara Venier nuovo show e Antonella Clerici fuori dai giochi

Rai - nei Palinsesti non c’è la fiction su Riace. Lucano : “È censura della Lega” : La Rai non manderà in onda Tutto il mondo è paese, la fiction che racconta la storia di Riace: una terra che ha aperto le porte all’accoglienza dei migranti grazie all’ex sindaco del paese calabrese Mimmo Lucano. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, in occasione della presentazione dei palinsesti per l’autunno 2019 a Milano. Non è la prima volta che la serie, già interamente girata, subisce ...

Palinsesti Rai 2019-2020/ Torna L'amica geniale - Heather Parisi attacca la Cuccarini! : Presentazione PALINSESTI Rai 2019-2020, le date della prossima stagione e gli appuntamenti in programma: ecco tutti i volti nuovi.

Arioli (Lega) : “Bene nuovi Palinsesti Rai” : “Martedì 9 Luglio 2019 si sono presentati a Milano (ex Fiera Portello) i nuovi Palinsesti Rai e devo complimentarmi con il Presidente Marcello Foa che sta cambiando in meglio questa importante Azienda Statale, facendola finalmente tornare ad essere una TV Pubblica con la “P” maiuscola e, sopratutto una TV nuovamente neutrale e pluralista al tempo stesso come non si vedeva ormai da molto tempo” inizia con queste parole ...

Palinsesti Rai 3 - autunno 2019 : Rai 3 La mission di Rai 3 per la stagione tv 2019/2020 è “raccontare, con ogni mezzo necessario”. Da qui la definizione dei Palinsesti autunnali della rete diretta da Stefano Coletta. Palinsesti Rai 3, autunno 2019: daytime LUNEDI/VENERDI – La settimana inizierà alle ore 8.00 con Agorà di Serena Bortone, cui seguiranno dalle 10.00 Mi Manda Raitre condotto da Salvo Sottile e dalle 11.00 Tutta Salute con Michele Mirabella, ...

Palinsesti Rai 2019/2020 : nuovi programmi e conduttori : Ecco tutte le anticipazioni e le novità sui programmi che andranno in onda nella prossima stagione televisiva Rai.

Palinsesti Rai - Fiction Rai 2019 2020 - la lista completa e le trame : Le Fiction Rai che vedremo tra autunno e inverno 2019/2020: la lista completa #RaiFiction, la più grande fabbrica di racconto del Paese. Una forte scommessa di cambiamento e di investimento sul futuro: nuovi punti di vista, nuovi formati, nuove contaminazioni di genere.La Fiction #èRai. #PalinsestiRai ...

Anticipazioni Palinsesti Rai : Stefano De Martino al posto di Amadeus - Clerici defilata : A pochi giorni di distanza dai "colleghi" di Mediaset, oggi i dirigenti della Rai hanno presentato alla stampa i programmi sui quali punteranno le loro tre reti nei prossimi mesi: tante conferme nel palinsesto del daytime e qualche novità in prima serata. Stefano De Martino, ad esempio, prenderà il posto di Amadeus a "Stasera tutto è possibile", Simona Ventura sarà la voce de "Il Collegio" e la padrona di casa di un nuovo show sul calcio. ...

Palinsesti Rai 2019 : “Fazio su RaiDue con stipendio ritoccato. Luttazzi? La richiesta economica ha rallentato la trattativa” : La Rai ha svelato oggi, 9 luglio 2019, i Palinsesti della prossima stagione televisiva. Novità, conferme, dubbi e polemiche. Ecco cosa vedranno i telespettatori da settembre sulle reti del servizio pubblico. FIORELLO TORNA IN RAI PER UN NUOVO PROGETTO. IL REBUS SANREMO 2020 (CON LA SMENTITA ALL’IPOTESI MOGOL) Alla fine Fiorello c’è, dopo lo scetticismo dei giorni scorsi l’annuncio è arrivato. Lo showman siciliano ha scherzato ...

Via Clerici - dentro Cuccarini : i Palinsesti Rai (torna Fiorello - ma su Play) : Fiorello su Rai Play, Antonella Clerici fuori (almeno fino alla primavera del 2020), Lorella Cuccarini in prima serata con La vita in diretta su Rai 1. Sono queste alcune delle novità dei palinsesti Rai presentati oggi. A Mara Venier, oltre che a Domenica In, anche il prime time con un “emotainment show”, ‘La Porta dei sogni’; Enrico Ruggeri porterà la musica nel racconto televisivo con ...

Palinsesti Rai 2019 - ecco le cinque novità della stagione tra musica ed eventi unici : Tre ore insieme a tutti i dirigenti Rai nell’enorme sala di MilanoFieraCity. Tanto è durata la presentazione alla stampa nazionale dei nuovi Palinsesti Rai per la stagione 2019/2020. Occhi puntati su Teresa De Santis, direttore di Rai Uno, Carlo Freccero, direttore di Rai Due e Stefano Coletta, direttore di Rai Tre. La nuova Rai punta sul grande ritorno di Fiorello, Mara Venier si fa in tre, Simona Ventura si conferma volto importante di ...

Antonella Clerici conduce solo una serata : la reazione ai Palinsesti Rai : Antonella Clerici quasi assente nei palinsesti rai: la dichiarazione di Teresa De Santis e la reazione della conduttrice Nella giornata di oggi (martedì 9 luglio 2019) è stata resa nota la programmazione autunnale di tutte le reti Rai. Grande essente, o quasi, risulta essere la presentatrice Antonella Clerici. Allo storico volto della tv pubblica, infatti, […] L'articolo Antonella Clerici conduce solo una serata: la reazione ai palinsesti ...

Palinsesti Rai - Heather Parisi : "Avere idee sovraniste aiuta" - : Roberto Bordi La showgirl italo-americana, protagonista negli ultimi tempi di una serie di scontri con Lorella Cuccarini, provoca su Twitter: "Per avere la conduzione di un programma in Rai non bastano idee sovraniste. Ma aiutano molto" Ancora una volta, Heather Parisi contro Lorella Cuccarini. Dopo la presentazione dei Palinsesti autunnali della Rai - che hanno ufficializzato il ritorno a viale Mazzini della Cuccarini a fianco di ...

Palinsesti Rai 2 - autunno 2019 : Rai 2 La Rai 2 di Carlo Freccero è finalmente pronta a vedere la luce. Il direttore, nominato lo scorso mese di novembre, ha preso in corsa il timone apportando qualche cambiamento al lavoro svolto da Andrea Fabiano, ma adesso il palinsesto 2019/2020 porta la sua firma e può così essere considerato la concretizzazione del suo progetto. Un progetto che ha come obiettivo principale quello di avvicinare il pubblico più giovane alla seconda rete, ...

Anticipazioni Palinsesti Rai 2019-20 : Mara Venier in prime time - Detto Fatto cambia orario : Presentati ufficialmente i nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019-2020. Questa mattina a Milano, i tre direttori delle reti della tv di Stato hanno presentato quelle che sono le novità della prossima annata. Mara Venier tornerà ad essere la regina della domenica pomeriggio con una nuova edizione di Domenica In, ma questo non sarà il suo unico impegno della stagione, dato che sbarcherà anche in prima serata. E poi ancora ritornerà ...