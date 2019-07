Palermo | il gallo canta e banchetta tra i rifiuti

Barbagallo al conservatorio di Palermo : che competenze ha per questa nomina? : Tra la fine degli anni sessanta e i primi del settanta, una casa editrice inventò un gioco: una raccolta di figurine fuori dai canoni. Ogni figurina riportava il disegno fumettistico di una faccia, oppure quello di un corpo, la galleria di teste e corpi da abbinare era vasta. Il gusto non era tanto quello di trovare il giusto abbinamento ma quello di storpiare le figure per ottenere un risultato buffo e grottesco, tipo attaccare il ...