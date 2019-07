Pak Choi | proprietà e ricette con il cavolo cinese

dilei

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Pakè il nome con cui è conosciuta una varietà diche si caratterizza per le sue foglie carnose e croccanti. Esteticamente ricorda molto la bietola, anche se fa parte della famiglia delle Brassiche. Il suo sapore è particolarissimo, un mix tra delicato e leggermente amaro. Anche se la sua origine è asiatica, si coltiva anche in Europa, in particolare in Olanda. Questo ortaggio potrai trovarlo anche con il nome di Bok Choy, e fa parte di uno degli alimenti più apprezzati da chi segue una dieta vegana. Scopri di più su questo alimento.del PakLedel Paksono molte. Si tratta infatti di un alimento ricco di vitamine. A e C soprattutto. Consumando questo cibo darai al tuo corpo il giusto apporto di sali minerali, proteine e fibre. Il Pakha anche una grande dote: contiene pochi grassi e è perfetto per essere inserito in una dieta ...

