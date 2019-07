Paese che vai | dating che trovi

Libia ultime notizie : a che punto è la battaglia per il controllo del Paese? : Libia ultime notizie: a che punto è la battaglia per il controllo del paese? Ad ormai tre mesi dall’avvio della campagna per il controllo di Tripoli, lanciata dal generale Khalifa Haftar, la situazione politica e militare in Libia è ancora in stallo. Sul campo e nelle stanze della diplomazia rimangono forti difficoltà a superare la crisi in corso. A pagarne il prezzo sono soprattutto le migliaia di migranti rinchiusi nei centri di ...

Sea Watch - c’è chi salva vite e chi schiuma rabbia. È davvero questo il Paese che vogliamo diventare? : C’è una persona che salva vite in mare. Una persona che può stare più o meno simpatica. Che può dire cose più o meno condivisibili ma che, questo è certo, ha dedicato tutta se stessa a salvare persone alla deriva. E poi c’è un Paese una volta grande, un Paese di mare, che è diventato grande sul mare e che conosce come le sue tasche la sacra legge del mare. Nessuno si abbandona. E poi c’è un Paese che si è trasformato in un Paese codardo e ...

"Rischiamo che ci sia un'Europa senza l'Italia - il nostro Paese è isolato" - ha detto Prodi : La procedura d'infrazione? "Mi auguro che non venga. È tanti anni che abbiamo queste strutture, non è mai stata data una procedura d'infrazione. Significa che non c'è solo un problema di attenersi agli impegni e ai numeri, ma c'è ormai un vero malinteso, una vera mancanza di dialogo con le istituzioni europee. Io vedo un'Italia totalmente isolata". Così a Sky TG24 Romano Prodi, in merito alla procedura d'infrazione per debito eccessivo a cui ...

Atlantia - Salvini : “Speriamo che sia passata la bufera - è una risorsa per il Paese” : “Speriamo che sia passata la bufera“. Così Matteo Salvini, a margine della sua visita a Fincantieri di Genova, parlando della vicenda Atlantia e delle difficoltà in borsa della holding dei Benetton, dopo le parole di Di Maio che ha parlato di ‘azienda decotta’ che non potrà entrare in Alitalia. Per il ministro dell’Interno “una cosa è chiedere che chi ha sbagliato paghi, un conto è tirare in ballo lavoratori e ...

Giustizia - tutto il mondo è Paese : anche in Spagna il germe del potere ha infettato i magistrati : La credibilità della Giustizia è minata, in Italia come altrove. Il germe del potere ha infettato i rapporti tra le correnti dei giudici e le relazioni tra i magistrati e i potenti della politica, un’infezione così estesa da far sembrare di fatto superata la divisione tra i poteri dello Stato – con buona pace per le teorie di Montesquieu e Locke – in favore di un’invasione di campo da parte dei partiti. È questa una ...

Olimpiadi : Tronchetti Provera - 'grande opportunità per dimostrare capacità Paese' : Milano, 25 giu. (AdnKronos) - "L’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali 2026 è una bellissima notizia per l’Italia e una grande opportunità per tutto il sistema Paese, che potrà dimostrare e valorizzare le proprie capacità e competenze". Lo afferma Marco Tronchetti Provera, vice pre

Evelina Christillin : "I Giochi 2026? Un'iniezione di fiducia per un Paese che sembra non avere credibilità" : “C’erano buone sensazioni già da stamattina, ma finché non ho visto il voto finale, scritto, sono stata prudente. Da buona piemontese so che la prudenza è sempre d’obbligo”. Ora che il verdetto è stato pronunciato e il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato a Milano e Cortina i Giochi Invernali del 2026, Evelina Christillin lascia ogni cautela da parte e si abbandona alla ...

Latina : Di Maio - 'contro sciacalli che attaccano chi difende Paese' : Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Tutta la mia solidarietà al comandante e a tutti i Carabinieri forestali del Parco del Circeo. Oggi sembra che sia avvenuto l’ennesimo atto vigliacco ai danni di chi ogni giorno difende la nostra sicurezza, la nostra terra e i cittadini che ci abitano. Taniche di benzina

Il musulmano Badar diventa carabiniere. Macché Paese razzista questa è integrazione : Tony Damascelli Il 23enne, di origine marocchine, ha giurato fedeltà all'Arma e alla Repubblica questa non è una barzelletta sui carabinieri. questa è una storia vera, bella fresca, materiale che serve per guardare il sole senza restarne accecati. Lui si chiama Badar Eddine Mennani, dai documenti si intuisce che le generalità non appartengano, per araldica, a un italiano al cento per cento. Ma non è un problema, perché il suddetto ...

Pamela Mastropietro : storia dell’omicidio che ha ferito il Paese : La diciottenne romana Pamela Mastropietro fugge dalla comunità per tossicodipendenti dove era ricoverata, a Macerata, il 29 gennaio 2018. Il suo corpo smembrato verrà ritrovato all'interno di due valigie alla periferia del capoluogo, due fiorni dopo. Dal macabro ritrovamento, alla condanna di Innocent Oseghale, ecco la ricostruzione della vicenda di cronaca che ha sconvolto il Paese.Continua a leggere

Lo uccide - poi vaga per il Paese col fucile in spalla : fermato dopo ore di ricerche : Omicidio nella notte nelle campagne di Sestu, nell'hinterland di Cagliari. Si sarebbe trattato di una lite tra persone che...

“Questo Paese - dice - non ha bisogno di eroi ma di cittadini che facciano il loro dovere” : “Se c’è una cosa che ho capito in questi anni di lavoro è che le mafie non uccidono mai da sole: c’è sempre qualcuno che le aiuta, direttamente o meno”: in queste parole che pesano come altrettanti macigni c’è la sintesi più dolente ma anche più efficace del suo best seller (“Un morto ogni tanto”, edizioni Solferino), Paolo Borrometi, il cronista trentaseienne che vive sotto scorta per le inchieste svolte sui clan mafiosi più potenti e spietati ...

“1994” - il capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato il Paese tra Prima e Seconda Repubblica : il teaser : Sono state rilasciate oggi le primissime immagini di 1994, capitolo finale della serie originale Sky prodotta da Wildside che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, la cui vita si intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che segnò la Prima metà degli anni Novanta. La serie, prossimamente in esclusiva su ...

Un Paese che non pensa al debito è un paese irresponsabile. Parla Rossi (Confindustria) : Milano. “La nostra pazienza è finita”, aveva gridato da Rapallo il presidente dei giovani di Confindustria, Alessio Rossi, invitando il governo gialloverde a farla finita con i toni da campagna elettorale per dedicarsi ai veri problemi del paese e a un confronto costruttivo con gli imprenditori. Son