Padre David | sedicente esorcista a Bibbiano Video | Liberiamola da orchi e

Parla mister Ancelotti : “Di Napoli amo il clima - la socialità che ha la gente. Non sono un Padre autoritario. Su Davide e su cosa mancherà una volta via…” : mister Ancelotti Parla di Napoli e della sua esperienza in azzurro Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha Parlato ai microfoni di OttoChannel, in particolare della sua esperienza in azzurro. Queste le parole del mister: “Il mio rapporto con Napoli è normale, vivo la città come la posso vivere. Passo molto tempo fuori città, a Castel Volturno, e quando rientro la sera l’unica cosa che mi godo di Napoli è qualche ristorante ...