Pace fiscale | nuovo scontro nel governo Lega la propone | no M5S | «Evasori in carcere»

Lega studia "Pace fiscale 2" e taglio ai costi dei pagamenti con carte e bancomat : Un consistente "pacchetto fiscale", da introdurre eventualmente anche ricorrendo a un decreto legge colLegato alla prossima manovra. È quanto sta studiando in questi giorni la Lega con la regia...

Bitonci (Lega) propone una nuova Pace fiscale. Altolà del M5S : «No a condoni» : Il sottosegretario annuncia un nuovo pacchetto di misure tra cui la possibilità di una nuova dichiarazione integrativa. Gli alleati di governo avvertono: lottare contro i grandi evasori

Riparte la Pace fiscale - verso 2 milioni di domande : Pronti i nuovi moduli per aderire alla "rottamazione ter" e al "saldo e stralcio" delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ...

Milano. Il Comune non aderisce alla Pace fiscale e propone misure per contrastare l’evasione : Il Comune non aderirà alla cosiddetta pace fiscale inserita nel decreto crescita del Governo. L’Amministrazione motiva il suo no al

Fisco : Comune Milano non aderisce a Pace fiscale - 'è un condono' (3) : (AdnKronos) - Inoltre Tasca propone l’accesso gratuito, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed

Fisco : Comune Milano non aderisce a Pace fiscale - 'è un condono' (2) : (AdnKronos) - Tra il 2017 e il 2018, la Tari, che rappresenta il tributo più consistente del bilancio comunale, è stata evasa per 84,3 milioni di euro su 600 milioni di euro dell'imponibile totale su due anni. Il suo recupero è stato di 35,5 milioni. Le stime del Comune prevedono che nel triennio 20

Pace fiscale - come cambia calendario dei versamenti con il decreto crescita : Il decreto crescita, pronto per essere votato in Aula, porterà diversi cambiamenti al calendario fiscale: il 31 luglio scadrà il nuovo termine per la rottamazione delle cartelle e il differimento per gli Isa sarà al 30 settembre. Poi l'Imu-Tasi spostata dal 30 giugno a fine anno, mentre l'invio di Redditi e Irap passa dal 30 settembre al 30 novembre.

Pace fiscale - ecco come cambia il calendario dei versamenti : Un restyling con effetti profondi che arriva proprio quando la macchina fiscale è in piena corsa. Il testo del decreto crescita uscito dall’esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera (e ora atteso al voto dell’Aula prima di passare al Senato) cambia sia i termini di versamento sia quelli di dichiarazione. Oltre alla proroga per gli Isa cambia a regime la scadenza dei modelli Redditi e Irap. Dodici giorni per ...

Bollo auto - scatta la 'Pace fiscale' (ma non per tutti) : come funziona : La novità adottata dalla Regione Lombardia e consentita dal decreto Crescita del Governo: chi ha un tributo regionale...

FLAT TAX/ Rinaldi - Lega - : Pace fiscale e via gli 80 euro - ecco come la finanziamo : Bisogna rimettere al centro le persone e l'economia reale: il taglio delle tasse farà crescere il Pil. Basta con le regole che hanno ingabbiato l'Italia

Neymar nuovamente nella bufera - non c’è Pace per il brasiliano : accusato di evasione fiscale : Neymar di nuovo nella bufera: arriva una pesante accusa di evasione fiscale per il calciatore brasiliano Non c’è pace per Neymar: dopo l’accusa di stupro e l’infortunio che lo ha costretto a saltare la Coppa America, per il brasiliano è finito nuovamente nella bufera e dovrà fare i conti con la giustizia. Neymar, secondo il quotidiano “Folha” sarebbe accusato di evasione fiscale. Sembra infatti che sarebbe ...

Bollo auto - con la Pace fiscale c’è il condono (e vale per 10 anni) : La pace fiscale vale anche per chi non ha regolarmente pagato il Bollo auto? Una recente sentenza della Corte di Cassazione...