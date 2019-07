Operazione Higuain | perché sì | perché no

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – Dei tanti nomi gettati in pasto alla folla quello probabilmente più discusso porta la firma di Gonzalo. L’attaccante argentino, di proprietà della Juventus, è entrato in orbita Roma da quando Edin Dzeko ha stabilito di non voler più stanziare nella Capitale. Ancora poco chiara quale sarà la prossima destinazione del numero 9, ma intanto dal quartier generale di Trigoria hanno iniziato ormai da tempo a buttare l’occhio sui papabili sostituti. Tra questi, configurano appunto le generalità del Pipita. Il calciatore nato a Breast, in Francia, nel 1987 è attualmente di appartenenza della Juventus. Lo stipendio percepito è di circa 7,5 milioni netti l’anno, con un contratto in scadenza nel 2021. I giallorossi non sarebbero disposti ad andare oltre i 4,5 a stagione, stessa somma percepita dal bosniaco. In soccorso in tal senso potrebbe intervenire proprio ...

evviva_il_re : RT @GiovaAlbanese: È molto più probabile che Giuffrida abbia un ruolo nel trasferimento di #Higuain che nella possibile operazione #Icardi.… - FreeVrus : RT @GiovaAlbanese: È molto più probabile che Giuffrida abbia un ruolo nel trasferimento di #Higuain che nella possibile operazione #Icardi.… - Vincy1993 : RT @GiovaAlbanese: È molto più probabile che Giuffrida abbia un ruolo nel trasferimento di #Higuain che nella possibile operazione #Icardi.… -