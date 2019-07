OnePlus 7 Pro si aggiorna a OxygenOS 9 5 9 con le patch di giugno e tante novità

OnePlus 7 Pro 5G riceve la OxygenOS 9.5.5 con tante novità per la fotocamera : OnePlus 7 Pro 5G sta ricevendo l'aggiornamento alla OxygenOS 9.5.5 con tanti miglioramenti per la fotocamera, le patch di sicurezza e miglioramenti vari. L'articolo OnePlus 7 Pro 5G riceve la OxygenOS 9.5.5 con tante novità per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

NotifyBuddy risolve il problema della mancanza del LED di notifica su OnePlus 6T : Uno sviluppatore di XDA ha realizzato un'applicazione che simula il LED di notifica su OnePlus 6T. L'articolo NotifyBuddy risolve il problema della mancanza del LED di notifica su OnePlus 6T proviene da TuttoAndroid.

Ecco come fare per ottenere OnePlus 7 Pro a partire da 499 euro : OnePlus inserisce anche (quasi) tutti i propri smartphone nel programma trade in- Ora potete avere OnePlus 7 Pro a partire da 499 euro. L'articolo Ecco come fare per ottenere OnePlus 7 Pro a partire da 499 euro proviene da TuttoAndroid.

Notifiche push impazzite su alcuni OnePlus 7 Pro : di cosa si tratta? : Se siete possessori del OnePlus 7 Pro ed in queste ore avete ricevuto delle Notifiche push un tantinello insensate, potete stare tranquilli: non è il vostro dispositivo a dare i numero, o per lo meno non solo. Come riportato dal portale specializzato 'TheVerge', diverse sono state nelle ultime ore le segnalazioni di chi ha fatto questa singolare esperienza, ricevendo almeno un paio di messaggi con un testo alquanto standardizzato, e che non era ...

Avete notato queste strane notifiche su OnePlus 7 Pro? Colpa di OnePlus - che si scusa : OnePlus ha inviato per errore una notifica globale, che ha raggiunto solamente alcuni utenti, nel corso di una serie di test interni. L'articolo Avete notato queste strane notifiche su OnePlus 7 Pro? Colpa di OnePlus, che si scusa proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro Almond in edizione limitata è arrivato in Italia : disponibile all’acquisto sul sito ufficiale : OnePlus 7 Pro Almond in edizione limitata è disponibile da oggi all'acquisto tramite il sito ufficiale del produttore: ecco caratteristiche e prezzo della nuova versione. L'articolo OnePlus 7 Pro Almond in edizione limitata è arrivato in Italia: disponibile all’acquisto sul sito ufficiale proviene da TuttoAndroid.