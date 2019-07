Oltre 1 000 app Android raccolgono dati utente senza autorizzazione

Pixel pie offre Oltre 10000 icone lineari e tondeggianti in stile Android 9 Pie : Pixel pie è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone dalle forme tondeggianti e dai colori non troppo sgargianti. L'icon pack mette a disposizione oltre 10000 icone in HD con risoluzione 192x192 Pixel e il supporto per i calendari dinamici ricercabili sia per categoria sia utilizzando lo strumento di ricerca integrato. L'articolo Pixel pie offre oltre 10000 icone lineari e tondeggianti in ...

Di Maio : 'Oltre 5mila assunzioni all'INPS - concorso a novembre per 2000 posti' : Per l'Istituto pubblico di previdenza sono in arrivo più di 5mila assunzioni, mentre il primo concorso utile studiato per l'inserimento di 2mila nuovi impiegati potrà partire già nel prossimo mese di novembre 2019. Ad evidenziarlo è stato negli scorsi giorni il Vice Premier Luigi Di Maio, spiegando che l'operazione è stata studiata di concerto con il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico. D'altra parte, l'ente risulta al centro di un turn over ...

Inps - nel 2018 evasi contributi per per 1.117 milioni di euro. Di Maio : “Sono in arrivo Oltre 5000 assunzioni” : A fine 2018 l’evasione contributiva accertata dall’Inps ammonta a 1.117 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione programmatica 2020-2022 presentata oggi dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto presieduto da Guglielmo Loy, in cui si indica tra gli obiettivi a breve termine quello di “potenziare l’efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti”: “Le entrate contributive ...

Ligabue a San Siro 22 anni dopo - un coro di 60.000 persone per un duetto di Oltre 2 ore : Ligabue torna a San Siro il 28 giugno 2019, esattamente 22 anni dopo quel primo concerto allo Stadio Meazza irrinunciabile per tutti i suoi fan. Sono ancora loro, sempre presenti, a riempire lo stadio di Milano anche stavolta, 22 anni dopo quell'esordio che per il rocker di Correggio era sinonimo di vittoria. Ligabue ha continuato a vincere e 22 anni dopo, nell'esatta data del suo esordio, si esibisce davanti a quasi 60.000 persone (se ne ...

Assunzioni scuola - Oltre 23.000 posti liberi per la secondaria dopo i trasferimenti : Lo scorso lunedì 24 giugno il Miur ha divulgato gli effetti relativi alla mobilità del personale docente per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Successivamente, però, i trasferimenti del personale docente sono stati materia di variazioni e abrogazioni a causa di alcuni errori inerenti i posti resi disponibili in seguito alla mobilità e ai passaggi di ruolo/cattedra. Il sindacato Flc Cgil, conseguentemente alle suddette rettifiche e revoche, ...

Federico Fashion Style nella bufera dopo uno scontrino da Oltre 3000 euro : L’hairstylist Federico Fashion Style ora si trova nel bel mezzo della bufera dopo l’ennesimo scontrino da capogiro piovuto addosso a una ignara cliente, che si è vista recapitare un conto da ben 3.550 euro.Le polemiche sono iniziate nelle scorse ore, quando una cliente del salone delle meraviglie di Corso Como, a Milano, ha pubblicato sui social la foto di uno scontrino dalla cifra davvero vertiginosa, aggiungendo anche un commento decisamente ...

In Spagna stanno bruciando Oltre 5.000 ettari di foresta : Nella provincia catalana di Tarragona, dove 53 persone sono state evacuate e 500 vigili del fuoco sono ancora al lavoro

Scuola primaria 2019/20 - Oltre 12000 posti disponibili : distribuzioni per provincia : La CISL Scuola ha elaborato i dati dei posti disponibili per la Scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020 dopo i movimenti della mobilità. Lo ha fatto suddividendoli per regione, provincia e tipologia di posto. Abbiamo già pubblicato quelli relativi alla Scuola secondaria di I e II grado. posti disponibili Scuola primaria 2019/20 I posti liberi nella Scuola primaria per l’a.s. 2019/20, dopo i movimenti della mobilità, sono ...

Quota 100 - Inps : Oltre 150.000 le domande : 10.02 Le domande di pensione anticipata con la cosiddetta Quota 100(almeno 62 anni di età e 38 di contributi) arrivate alps hanno superato la soglia della 150.000. Lo fa sapere l'Inps. Fino allo scorso giovedi, infatti, le domande sono state 150.099. Quelle arrivate da persone fino ai 63 anni di età sono state 54.237, mentre quelle delle persone dai 63 ai 65 anni sono state 66.658. Le domande presentate dagli iscritti alla gestione pubblica ...

L’Italia femminile cresce anche sui social : community di Oltre 120.000 utenti : Le ‘Ragazze Mondiali’ hanno fatto innamorare milioni di italiani. Secondo quanto riporta la Figc, anche sui social network la passione per le Azzurre continua a crescere di giorno in giorno. “Attivati dalla FIGC lo scorso 29 maggio, i canali della Nazionale femminile hanno subito una vera e propria impennata nelle ultime settimane, creando una community […] L'articolo L’Italia femminile cresce anche sui social: community di ...

Ascolti TV | Social Auditel 19 giugno 2019 : Barbara D’Urso chiude la stagione in bellezza - Live Non è la D’Urso prima tendenza italiana con Oltre 100.000 Tweet : Social Auditel 19 giugno 2019: Live Non è la D'Urso, l'ultima puntata varca la soglia dei 100.000 Tweet Barbara D’Urso può andare in vacanza felice dopo l’ennesimo risultato record di Live Non è la D’Urso. Boom sui Social anche per l’ultima puntata che ha registrato più di 100.000 ...

Forte maltempo in Croazia : piogge torrenziali e Oltre 16.000 fulmini in 2 ore [FOTO e VIDEO] : Dopo una settimana di gran caldo in tutta la Croazia, nella serata di ieri si è abbattuto un fragoroso temporale a causa dello sviluppo di un sistema convettivo a mesoscala e oggi le temperature sono notevolmente inferiori rispetto al fine settimana. Durante il pomeriggio di ieri c’è stata una notevole destabilizzazione dell’atmosfera, le temperature dell’aria quasi in tutta la Croazia sono aumentate fino a superare i +30°C, il ...

La “zona morta” del Golfo del Messico quest’anno dovrebbe essere la 2ª più grande mai registrata : Oltre 20.000km² senza ossigeno : Gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prevedono che ci sarà una grande area nel Golfo del Messico, più o meno delle dimensioni del Massachusetts, con bassa, se non nulla, quantità di ossigeno che potrebbe uccidere i pesci e altra vita marina nel corso di questa estate. Questa area, chiamata “zona morta” o “zona ipossica”, si forma annualmente dove l’eccessivo inquinamento di nutrienti dai bacini del fiume ...

Eccezionale scoperta in Siberia : testa di lupo dell’era glaciale incredibilmente conservata risalente ad Oltre 40.000 anni fa : Gli scienziati hanno fatto un’incredibile scoperta nel gelido nord della Siberia: la testa di un lupo dell’era glaciale ben conservata. La testa dell’animale è stata scoperta nel distretto di Abyisky nel nord della Jacuzia. Il residente locale Pavel Efimow l’ha trovata sulla riva del fiume Tirekhtyakh nell’estate del 2018, secondo quanto riportato dal Siberian Times, e poi l’ha portata al dipartimento di studi sui mammut della Republic of Sakha ...