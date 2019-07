Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giorgetti : “Avremo la legge olimpica entro fine dell’anno” : Un vittoria di squadra, una vittoria di cui essere orgogliosi. E’ questo il significato del successo di Milano-Cortina, sede prescelta per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Dopo Torino, il Bel Paese sarà teatro di grandi sfide e per onorarle al meglio sarà necessario lavorare ed attivarsi in tempi celeri. Il primo step sarà la legge olimpica: un decreto attuativo che sarà convertito in legge e dovrà essere approvato dal ...

La motivazione di Sofia Goggia per le Olimpiadi di Milano-Cortina incanta Falconeri : rinnovata la collaborazione : Milano-Cortina 2026: Falconeri conferma la collaborazione dell’atleta Sofia Goggia anche nel 2019-20 In questo grande momento di fervore olimpico, Falconeri rinsalda la sua collaborazione con l’atleta Sofia Goggia anche per il 2019-20, proseguendo per il terzo anno consecutivo la sponsorizzazione della campionessa bergamasca dopo le felici esperienze del 2017-18 e 2018-19, che hanno regalato grandissimi successi tra cui la conquista ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Gran parte dei membri del CIO contattati già per Roma 2024” : La firma più grande sulla vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 è quella di Giovanni Malagò, il quale oggi, ad una settimana esatta dall’assegnazione dei Giochi svela alcuni segreti del successo all’ANSA, parlando anche della cerimonia inaugurale e della squadra che andrà a comporre il comitato organizzatore. Il presidente del CONI sottolinea come molti contatti ...

Tofana-Freccia nel Cielo protagonista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 : Tofana – Freccia nel Cielo festeggia assieme a tutto il territorio di Cortina d’Ampezzo la vittoria ottenuta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il grande sogno di riportare a Cortina d’Ampezzo le Olimpiadi invernali è diventato una realtà. È già partito il rinnovo del primo tratto della Freccia nel Cielo, che prevede la predisposizione di moderne e prestazionali cabinovia, le prime per Cortina d’Ampezzo e sono in programma altri ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Torino disponibile ad ‘aiutare’ Milano-Cortina : ecco il piano della sindaca Appendino : Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a colloquio con la sindaca di Torino Chiara Appendino: si studia la posizione del capoluogo piemontese in merito alle Olimpiadi Invernali 2026 Presso il palazzo della Regione Piemonte, situato in piazza San Carlo a Torino, il presidente Alberto Cirio ha incontrato la sindaca della città, Chiara Appendino. Il tema dell’incontro è stata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a ...

Olimpiadi 2026 - a Milano il pericolo è aumentare le diseguaglianze : “Sviluppo abbia un impatto sociale positivo” : Attenzione alle periferie e agli esclusi. Il giorno dopo l’euforia per la vittoria di Milano e Cortina – che regalerà all’Italia le seconde Olimpiadi invernali nell’arco di un ventennio – c’è chi inizia a guardare all’altro lato della medaglia. Che non è solo il pericolo corruzione (per quanto l’impianto sportivo da costruire ex novo sarà soltanto uno) ma anche il timore che l’indotto portato dai Giochi si trasformi in un catalizzatore di ...

Olimpiadi 2026 MILANO-CORTINA/ Ecco quanto ci guadagna l'Italia : Sui territori ricadute economiche positive, in termini di Pil e occupazione. E le infrastrutture saranno realizzate in un'ottica di sostenibilità

Olimpiadi - dopo vittoria Milano-Cortina focus sulla governance. Caccia a manager per gestione Giochi - prima riunione a luglio : Passata la sbornia dei festeggiamenti al Lausanne Palace, albergo dove il Cio ha offerto lunedì notte ai vincitori brindisi e musica dal vivo, i protagonisti della candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026 pensano al primo passo, la definizione della governance. Se ne parlerà già ai primi di luglio, durante una riunione preliminare, ma intanto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha tracciato gli identikit ideali per gli uomini e le donne ...

Olimpiadi invernali 2026 - il CIO mette in guardia Milano-Cortina : subito una precisa richiesta a Malagò : Il Comitato Olimpico Internazionale ha subito chiesto al presidente Malagò di presentare la governance di Milano-Cortina entro fine estate Complimenti e congratulazioni, ma anche una prima richiesta a cui Malagò dovrà ottemperare il prima possibile. Il Comitato Olimpico Internazionale infatti ha chiesto al presidente del Coni di presentare, secondo quanto riferisce l’Ansa, la governance di Milano-Cortina entro fine estate. Prima ...

Olimpiadi 2026 - Milano il giorno dopo l'assegnazione : Olimpiadi 2026, Milano il giorno dopo l'assegnazione Atm cambia le insegne ai suoi mezzi, appaiono manifesti con la scritta "vittoria" nelle piazze principali del centro. Le immagini del capoluogo lombardo che celebra l'assegnazione dei Giochi Olimpici.

Quanto valgono le Olimpiadi invernali a Milano? Impatto da oltre 4 miliardi di euro - 36 mila posti di lavoro : Le stime più ottimistiche puntano su positive ricadute sul territorio e sul Pil a partire dagli investimenti in infrastrutture e effeti (diretti e indiretti) sull’occupazione

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Cordero di Montezemolo “Vittoria di tutta l’Italia - ma che peccato per Roma” : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina ha parlato Luca Cordero di Montezemolo, presente a Losanna insieme a tutta la delegazione azzurra. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA: “E’ una notizia bellissima per l’Italia di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. E’ la dimostrazione che quando si lavora bene, uniti, si vince sempre“. Montezemolo era stato a capo del comitato promotore ...

Olimpiadi Invernali 2026 - i punti cardine che faranno di Milano-Cortina un successo : ecosostenibilità - ‘costo zero’ e legalità : L’Italia inizia il suo viaggio verso le Olimpiadi Invernali 2026: Milano-Cortina sarà un successo virtuoso fatto di ecosostenibilità, guadagni economici superiori alle spese e soprattutto legalità Nel pomeriggio di ieri, da Losanna è arrivata la tanto attesa notizia: Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026! Un trionfo straordinario quello del progetto italiano, capace di battere la candidatura svedese composta da Stoccolma e ...